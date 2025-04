Alerte à la listeria : ces produits Grand Frais concerné par les rappels conso

Vous avez récemment acheté un pad thaï ou un sandwich tout prêt chez Grand Frais pour manger rapidement entre deux réunions, dans le train ou pendant une pause déjeuner ? Vous n’êtes pas seul. Moi aussi, je suis souvent tenté par ces plats préparés qui semblent à la fois pratiques et savoureux. Mais cette fois-ci, prudence ! Plusieurs références de ces produits sont rappelées à cause de la présence de Listeria monocytogenes, une bactérie dangereuse pour la santé.

Tableau récapitulatif des produits rappelés

Produit Marque Lieu de vente Dates de commercialisation Numéro de lot DLC Risque Pad thaï Foodiz Cuisine Grand Frais (FR) 9 au 19 avril 2025 099/25 19/04/2025 Listériose Pan bagnat — Grand Frais/Fresh 15 au 18 avril 2025 18/04/2025 18/04/2025 Listériose

Infographie : quels sont les symptômes de la listériose ?

Symptômes principaux :

Maux de tête

Fièvre

Courbatures

Chez les personnes à risque :

Complications neurologiques

Risques pour les femmes enceintes (atteintes fœtales)

Gravité accrue chez les personnes âgées et immunodéprimées

Mais au fond, c’est quoi le vrai danger ?

Ce qui m’a vraiment interpellé, c’est que cette bactérie peut incuber jusqu’à huit semaines avant de se manifester. Huit semaines ! Autrement dit, vous pouvez consommer un sandwich apparemment sain aujourd’hui et tomber malade deux mois plus tard. C’est un risque qu’on ne devrait jamais prendre à la légère.

Et croyez-moi, en tant que consommatrice assez fidèle de plats tout prêts, ce genre de nouvelle me fait toujours froid dans le dos. Il m’est arrivé l’an dernier de tomber malade après un plat industriel, et depuis, je vérifie systématiquement les rappels produits. Ce réflexe m’a peut-être déjà sauvé une fois de plus.

Quels produits sont touchés précisément ?

Pour ne pas vous faire perdre de temps, voici ce qu’il faut retenir :

Le pad thaï de Foodiz Cuisine

Vendu chez Grand Frais dans toute la France.

dans toute la France. Conditionné en barquette de 700 g.

GTIN : 33560676957

Lot : 099/25

À ne surtout pas consommer.

Le pan bagnat

Vendu dans les enseignes Grand Frais et Fresh .

. Composé de thon, tomate, œuf dur, olive, poivron.

Lot : 18/04/2025

Marque sanitaire : FR91.432.001CE

Si vous possédez l’un de ces produits, jetez-le immédiatement ou ramenez-le au magasin pour remboursement. Les dates limites pour se faire rembourser sont :

3 mai 2025 pour le pad thaï

pour le pad thaï 5 mai 2025 pour le pan bagnat

Que faire si vous avez consommé ces produits ?

Si vous avez mangé un de ces produits et ressentez un ou plusieurs des symptômes mentionnés, il est important de :

Consulter votre médecin sans tarder

sans tarder Mentionner clairement la consommation du produit en question

Faire surveiller les femmes enceintes de près, car le risque est plus sérieux pour elles

Mon conseil en tant que consommatrice avertie

Je ne vais pas vous mentir : j’aime la simplicité des plats tout prêts. Mais ce rappel me rappelle (sans jeu de mot) qu’on ne peut jamais vraiment baisser la garde. Désormais, avant chaque achat, je prends 30 secondes pour vérifier les rappels en cours sur le site RappelConso, et je vous recommande chaudement d’en faire autant.

C’est un petit réflexe, mais il peut éviter bien des ennuis. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir.

Faites attention aux produits contaminés à la listeria chez Grand Frais, pour ne pas mettre votre santé en danger.