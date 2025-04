Chocolat Dubaï : entre danger pour la santé, pénurie de pistaches et prix qui s’envolent

Aspects clés du chocolat de Dubaï

Élément analysé Description Composition Crème de pistache, kadaïf, safran, dattes, beurre clarifié, huile de palme, sirop de sucre inverti Valeur nutritionnelle Faible en flavonoïdes et polyphénols ; riche en graisses saturées et sucres rapides Santé Risques liés à la glycémie, à la prise de poids et à des pics d’insuline Impact économique Hausse du prix de la pistache, déséquilibre du marché des fruits secs, tension sur les stocks Buzz médiatique Phénomène TikTok massif, relancé par Lidl et des influenceurs

Le cycle du buzz du chocolat Dubaï

2021 : Création de la tablette à Dubaï 2023 : Explosion virale via TikTok 2024-2025 : Ruée mondiale → hausse des prix → pénurie de pistaches → rationnement dans certains magasins

Pourquoi tout le monde parle du chocolat de Dubaï ?

Est-ce que vous avez déjà vu passer cette tablette verte et dorée sur TikTok ? Moi, oui. J’avoue même que j’ai voulu y goûter, comme beaucoup d’amis autour de moi. Ce « chocolat Dubaï » fait le tour des réseaux sociaux, et en quelques semaines, il est devenu la star des rayons. Une sorte de dessert royal, à base de pistache, de kadaïf et même de safran. Le rêve ? Pas tout à fait…

Ce que j’ai découvert en creusant un peu m’a franchement calmée. Et je ne suis pas la seule. L’UFC-Que Choisir s’est penchée dessus et les résultats ne sont pas jolis-jolis.

Derrière le luxe, des ingrédients inquiétants

À première vue, ce chocolat a tout pour séduire : onctueux, croquant, exotique. Mais quand on regarde de plus près les étiquettes, on tombe vite de haut :

Beurre clarifié et huile de palme : bonjour les graisses saturées.

et : bonjour les graisses saturées. Sirop de sucre inverti : bien plus sucrant que le sucre classique, il fait grimper la glycémie en flèche.

: bien plus sucrant que le sucre classique, il fait grimper la glycémie en flèche. Amidon de maïs, additifs et ingrédients ultra-transformés : pas vraiment ce qu’on attend d’un produit de qualité.

Quand je l’ai goûté, j’ai senti que c’était très sucré, très riche, presque trop. Et effectivement, les experts confirment : on est loin du chocolat noir 70 % cacao plein d’antioxydants. Ici, c’est surtout la déco et le marketing qui brillent.

La pistache : victime collatérale du buzz

L’autre choc, c’est la pénurie mondiale de pistaches. Ce chocolat en est bourré, et la demande a explosé. Résultat :

Le prix du kilo a bondi de 15 à 20 euros .

a bondi de . Les stocks fondent , les distributeurs rationnent.

, les distributeurs rationnent. Même les producteurs californiens se reconvertissent à la pistache pour suivre le mouvement !

On assiste à un phénomène économique déclenché par une simple vidéo virale. Incroyable, non ?

Ce qu’il faut retenir avant d’acheter (ou non)

Si vous hésitez encore à goûter cette fameuse tablette, voici ce que je retiens :

À consommer avec précaution :

Ce n’est pas un produit santé, malgré son apparence luxueuse.

Il est calorique , gras et très sucré .

, et . Le buzz ne dure pas, mais les effets sur votre corps, eux, peuvent rester.

Mieux vaut privilégier :

Du chocolat noir artisanal, simple et riche en cacao.

Des produits locaux, moins marketés mais plus équilibrés.

Un mauvais bilan

En résumé, le chocolat Dubaï est une petite bombe marketing… mais aussi nutritionnelle. Derrière ses airs de confiserie royale se cachent des ingrédients douteux, une pénurie de pistaches mondiale et une hausse des prix que personne n’avait anticipée. Alors oui, j’ai goûté, mais avec modération. Et vous, allez-vous céder à la tentation ou faire un pas de côté ?