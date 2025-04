Comment faire des cerises amarena maison (et ne plus jamais acheter celles du commerce)

Vous vous demandez comment réussir des cerises amarena aussi savoureuses que celles d’Italie ? Est-ce long ? Faut-il du matériel particulier ? Peut-on les conserver longtemps ?

Moi aussi, je me suis posé toutes ces questions la première fois que j’ai voulu reproduire ce petit trésor sucré chez moi. Alors aujourd’hui, je vais vous expliquer pas à pas comment faire des cerises amarena maison, avec des mots simples, des astuces concrètes, et même un peu de vécu. Comme si on prenait un café ensemble.

Synthèse des étapes clés

Étape Description Dénoyautage Retirer les noyaux sans abîmer les fruits Préparation du sirop Eau + sucre + extrait d’amande, porté à ébullition Bains successifs 6 jours d’infusions quotidiennes pour confire les cerises Mise en bocal Stérilisation des pots + conservation longue durée

Pourquoi j’ai voulu faire mes cerises amarena moi-même

Un été, je n’ai pas trouvé mes fameuses cerises en bocal. J’en avais besoin pour une panna cotta que je voulais préparer pour l’anniversaire de ma sœur. Alors j’ai tenté l’aventure. Et honnêtement ? Je ne suis plus jamais retourné au rayon confiserie. Parce que :

Le goût est bien plus riche

Je choisis mes cerises

Et c’est carrément économique

Les ingrédients indispensables

Voici ce qu’il vous faut pour environ 2 pots :

320 à 500 g de cerises griottes bien mûres, mais encore fermes

bien mûres, mais encore fermes 400 ml d’eau

100 g de sucre de base + 100 g supplémentaires (20 g par jour pendant 5 jours)

de base + 100 g supplémentaires (20 g par jour pendant 5 jours) 1 c. à café d’extrait d’amande amère

(Optionnel) quelques gouttes de colorant alimentaire rouge

Des bocaux en verre hermétiques, stérilisés

Astuce perso : choisissez des cerises Montmorency si vous ne trouvez pas de griottes. C’est ce que j’ai fait l’année dernière, et ça marche très bien !

Étapes pour réussir vos cerises amarena

1. Dénoyauter sans trop casser

Utilisez un dénoyauteur pour garder les cerises entières. Rincez-les doucement et laissez-les sécher sur un torchon propre.

2. Préparer un sirop parfumé

Dans une casserole :

Faites bouillir l’eau + 100 g de sucre + l’ extrait d’amande

+ l’ Ajoutez quelques gouttes de colorant si vous voulez une belle teinte rouge

Plongez-y les cerises, coupez le feu

Laissez refroidir complètement dans le sirop

Mettez le tout au frigo pour la nuit

3. Faire infuser chaque jour pendant 6 jours

Chaque jour pendant 5 jours :

Ajoutez 20 g de sucre au sirop

Portez à ébullition

Plongez les cerises, coupez le feu

Laissez refroidir, et retour au frigo

Oui, c’est un peu répétitif. Mais ça prend à peine 10 minutes par jour. Et c’est justement ce qui donne cette texture fondante et ce goût si profond.

4. Mise en bocal et conservation

Le dernier jour :

Stérilisez vos pots (10 minutes dans l’eau bouillante)

Faites un ultime bain de sirop avec l’extrait d’amande

Mettez les cerises et leur sirop bien chaud dans les bocaux

Fermez immédiatement

Pour une version express, laissez mariner 24 h au frais après le dernier bain, et consommez-les rapidement.

Comment les utiliser (et en profiter à fond)

Voici comment j’intègre mes cerises amarena dans mes desserts :

Dans un cheesecake à la ricotta

à la ricotta En topping sur une crème glacée maison

Avec une panna cotta à la vanille

à la vanille Dans un cocktail, avec une larme de sirop

Conseils bonus pour ne pas rater votre recette

Utilisez un bocal en verre , pas en plastique

, pas en plastique Gardez toujours les cerises immergées dans le sirop pour éviter l’oxydation

dans le sirop pour éviter l’oxydation Conservez-les au frais , elles tiendront jusqu’à un an

, elles tiendront jusqu’à un an N’hésitez pas à aromatiser : vanille, cannelle, clou de girofle… Mais pensez à les retirer avant la mise en pot

Pas si compliqué

Préparer ses propres cerises amarena n’est pas si compliqué : il suffit de bons fruits, d’un peu de patience, et d’un sirop bien fait. Je vous encourage vivement à essayer cette recette chez vous. C’est une façon simple, naturelle et délicieuse de retrouver l’Italie… dans un pot. Et croyez-moi, faire des cerises amarena maison, c’est aussi offrir une touche raffinée à tous vos desserts, toute l’année.