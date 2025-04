Droits TV Ligue 1 : nouveau fiasco avec DAZN, risque de saison de foot sans diffuseur ?

Droits Ligue 1 football, fiasco DAZN, plus de diffuseur… Voilà le genre de mots qu’on lit partout ces derniers jours. Et pour cause : à quelques semaines de la fin de la saison, on ne sait toujours pas où (ni comment) on pourra regarder les matchs de Ligue 1 l’an prochain. Franchement, je ne m’attendais pas à revivre un remake du feuilleton Mediapro si vite…

Tableau récapitulatif des points clés

Événement Date Acteur principal Conséquence Signature du contrat DAZN Août 2024 LFP & DAZN 400 M€/an pour 8 matchs/journée jusqu’en 2029 Problèmes de paiement Janvier 2025 DAZN Refus partiel du versement Vote de rupture 15 avril 2025 Clubs de L1 & LFP Décision de rompre dès fin de saison Rejet de la rupture Avril 2025 DAZN Procédure judiciaire en vue

Comment en est-on arrivé là ?

Je me souviens encore du soulagement général quand DAZN a pris le relais après le fiasco Mediapro. On pensait tous que cette fois, ce serait stable, fiable… et bien diffusé. Mais très vite, ça a déraillé.

Entre piratage, audiences faibles et tensions permanentes, le torchon a brûlé. La plateforme DAZN estime avoir été flouée : manque de coopération des clubs, matchs peu vendeurs… De son côté, la Ligue reproche à DAZN ses impayés et son manque d’engagement.

Et le résultat ? Un contrat de 400 millions par an, explosé en vol à peine 8 mois après sa signature.

Une médiation… qui finit en impasse

Un médiateur avait été désigné par le tribunal de commerce pour trouver une sortie de crise. Mais aucune des deux parties n’a cédé :

La LFP voulait une rupture anticipée contre une indemnité de 140 millions + 110 à 125 millions pour 2025-2026

DAZN a tout rejeté et menace de réclamer 573 millions à la Ligue

Aujourd’hui, tout est gelé. DAZN doit encore 140 millions pour terminer la saison, et la Ligue attend qu’il paie… tout en préparant ses avocats.

Et maintenant, on fait quoi ?

C’est la grande inconnue. Plusieurs scénarios sont sur la table :

BeIN Sports assure qu’il restera partenaire, mais ne diffuse actuellement qu’un match par journée

assure qu’il restera partenaire, mais ne diffuse actuellement qu’un match par journée Créer une chaîne Ligue 1 , comme l’envisage la LFP avec Nicolas de Tavernost ? Une belle idée… mais techniquement et financièrement risquée

, comme l’envisage la LFP avec Nicolas de Tavernost ? Une belle idée… mais techniquement et financièrement risquée Réouvrir les négos avec Canal+, Amazon ou même Free ? Pourquoi pas, mais encore faut-il que les conditions soient attractives

Moi, j’ai l’impression d’être un abonné pris en otage. On ne sait pas où voir les matchs, qui va payer les clubs, ni même si la saison prochaine pourra démarrer dans de bonnes conditions.

Ce qu’on en retient vraiment

Ce nouveau conflit entre DAZN et la LFP plonge le football français dans une incertitude totale, avec un championnat sans diffuseur officiel pour la rentrée. Le fiasco des droits Ligue 1, après Mediapro et maintenant DAZN, montre une fragilité profonde du modèle économique. Et moi, comme tant d’autres passionnés, je me demande : à quand une vraie stratégie stable pour sauver notre championnat ?