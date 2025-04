Mal aux jambes : quand le cholestérol élevé crée des douleurs aux jambes

Vous ressentez souvent des douleurs dans les jambes, surtout en marchant ou en montant des escaliers ? Et si ce n’était pas simplement la fatigue ou l’âge… mais un cholestérol trop élevé ? Ce lien méconnu entre circulation sanguine et jambes douloureuses m’a personnellement surprise, jusqu’au jour où j’ai moi-même consulté pour ce type de douleurs.

Comment le cholestérol agit sur vos jambes

Type de cholestérol Rôle principal Impact sur les jambes HDL (bon) Élimine les graisses Protège les artères LDL (mauvais) Dépose les graisses Peut provoquer des douleurs et crampes Cholestérol total Mesure HDL + LDL Aide au dépistage

Signes à surveiller si vos jambes souffrent

Symptôme Signification possible Crampes en marchant Claudication liée à une artérite Douleurs au repos Débit sanguin fortement réduit Peau pâle ou violacée Mauvaise circulation dans les membres Fourmillements, engourdis Artères partiellement bouchées

Le cholestérol : utile, mais pas en excès

Ce mot revient souvent chez le médecin, mais sait-on vraiment ce qu’est le cholestérol ? En petite quantité, c’est un lipide essentiel. Il participe à la fabrication des cellules et de certaines hormones. Mais quand le LDL (le mauvais cholestérol) prend le dessus, il s’accumule dans les vaisseaux et peut ralentir la circulation du sang, notamment dans les jambes.

C’est exactement ce que m’a expliqué mon médecin après des semaines de douleurs aux mollets. Rien de grave sur le moment, mais suffisamment gênant pour réduire mes balades quotidiennes. Le verdict est tombé : artérite des membres inférieurs, due à un excès de cholestérol.

Pourquoi le cholestérol donne mal aux jambes ?

Lorsque les artères qui irriguent les jambes se bouchent petit à petit à cause du cholestérol, on parle d’artérite des jambes, aussi appelée AOMI (artériopathie oblitérante des membres inférieurs). Cela provoque un manque d’oxygène dans les muscles, et donc des douleurs.

Voici ce que j’ai appris lors de mon bilan :

Les douleurs apparaissent à l’effort , surtout en montée.

, surtout en montée. Elles disparaissent au repos , ce qu’on appelle la claudication intermittente .

, ce qu’on appelle la . Dans certains cas, la peau change de couleur : plus blanche ou plus foncée, selon la position.

Quels sont les facteurs de risque ?

J’ai vite compris que mes habitudes de vie avaient un rôle important. Les principaux facteurs de risque sont :

Une alimentation trop riche en graisses saturées

Le tabac , qui aggrave les dépôts de cholestérol

, qui aggrave les dépôts de cholestérol Le manque d’activité physique

Le diabète ou l’hypertension

ou l’hypertension Un surpoids, même modéré

Comment réagir ? Mes conseils concrets

Ce qui m’a aidée, c’est de ne pas me décourager. Voici les gestes que j’ai mis en place pour soulager mes jambes et réduire mon cholestérol :

Ce que j’ai changé dans mon quotidien :

J’ai modifié mon alimentation , en réduisant les charcuteries, les fromages gras et les pâtisseries.

, en réduisant les charcuteries, les fromages gras et les pâtisseries. Je me suis mise à marcher chaque jour , même si c’était douloureux au début. Avec le temps, ça s’est amélioré.

, même si c’était douloureux au début. Avec le temps, ça s’est amélioré. J’ai dit stop au tabac , et ça, c’est un vrai tournant.

, et ça, c’est un vrai tournant. Je limite l’alcool et le sel , surtout le soir.

, surtout le soir. Je fais un bilan sanguin tous les 6 mois pour surveiller mon cholestérol.

À privilégier dans l’assiette :

Poissons gras (saumon, maquereau)

Fruits, légumes frais

Huiles végétales (colza, olive)

Céréales complètes

Quand faut-il consulter ?

Si vous remarquez des douleurs inhabituelles dans les jambes, surtout si elles apparaissent à l’effort, ne laissez pas traîner. L’artérite n’est pas à prendre à la légère. Non traitée, elle peut mener à des complications sévères, voire à des plaies qui ne guérissent plus. Parlez-en à votre médecin, surtout si vous avez d’autres facteurs cardiovasculaires (hypertension, diabète…).

Un dernier mot : prenez vos jambes au sérieux

Les douleurs dans les jambes ne sont pas toujours anodines. Quand elles sont liées à un taux de cholestérol élevé, elles deviennent un signal d’alerte. J’ai compris que prendre soin de mes jambes, c’était aussi prendre soin de mon cœur. Aujourd’hui, je marche mieux, je respire mieux… et je vis mieux. Si vous êtes concernés, n’attendez pas : votre corps vous parle. Le cholestérol élevé peut provoquer des douleurs dans les jambes, mais vous pouvez agir dès maintenant.