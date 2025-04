Maladie de Charcot : les chercheurs découvrent enfin la cause, un traitement en vue ?

Et si l’on tenait enfin une piste sérieuse pour comprendre la maladie de Charcot et développer un traitement ? Cette question, je me la suis posée en lisant les dernières recherches publiées par des scientifiques chinois. Longtemps restée une énigme, cette pathologie, aussi appelée sclérose latérale amyotrophique (SLA), pourrait avoir trouvé un début de réponse dans une petite structure oubliée des cellules : les mitochondries.

Ce que l’on sait sur la maladie de Charcot en chiffres

Élément clé Donnée Nom médical Sclérose latérale amyotrophique (SLA) Nombre de cas en France Environ 8 000 Âge moyen au diagnostic Environ 55 ans Espérance de vie post-diagnostic Moins de 5 ans Formes familiales 10 % des cas Formes sporadiques (non héréditaires) 90 % des cas

Origine suspectée de la SLA

Une découverte qui change tout

Je me souviens d’un ami proche dont le père a été diagnostiqué à 58 ans. Il a vu son autonomie décliner jour après jour, sans qu’aucun médecin ne puisse expliquer vraiment pourquoi. C’est là qu’intervient la nouveauté : les chercheurs ont découvert une anomalie dans l’ADN des mitochondries des malades atteints de formes non héréditaires.

Les mitochondries, vous savez, ces petites « centrales énergétiques » de nos cellules, seraient donc au cœur du problème. Chez la moitié des patients étudiés, une mutation perturbe la respiration cellulaire et entraîne la dégénérescence des neurones moteurs.

Pourquoi c’est une vraie avancée

Avant, on parlait surtout de traitements palliatifs. Maintenant, avec cette découverte, il y a l’espoir de traitements ciblés. Les chercheurs ont même réussi à reproduire les symptômes chez des rats en injectant cette anomalie dans leur ADN mitochondrial.

Ce que ça peut changer demain :

Un dépistage plus précis pour les formes sporadiques

Le développement de médicaments ciblant le dysfonctionnement mitochondrial

Une vraie perspective pour les patients actuels et à venir

Ce qu’il faut retenir

La mutation n’est pas héritée , elle apparaît spontanément

Le lien entre mitochondries et motoneurones est désormais documenté

Des essais thérapeutiques pourraient bientôt voir le jour

On envisage enfin un futur traitement de la maladie de Charcot

Et maintenant, on y croit ?

Comme beaucoup, j’avais baissé les bras en lisant les statistiques implacables sur cette maladie. Mais ce genre de découverte ravive l’espoir. Je repense à cette famille qui avait tout tenté sans jamais obtenir de réponse. Aujourd’hui, il y a peut-être une raison, un mécanisme, et surtout, une piste pour traiter.

Il faudra encore du temps et d’autres recherches, bien sûr. Mais pour la première fois, la science semble tenir quelque chose de solide. Et pour les malades comme pour leurs proches, cela change tout.

