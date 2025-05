PSG – Arsenal : où regarder le match, à quelle heure et en streaming gratuit ou payant ?

Vous vous demandez où voir PSG – Arsenal ce mercredi soir ? Et surtout, à quelle heure ne pas rater le coup d’envoi ? Que ce soit en streaming ou à la télévision, je vous explique tout clairement, comme si on en discutait tranquillement autour d’un café.

Résumé express des infos clés

Événement Détail Match PSG – Arsenal (demi-finale retour LDC) Date Mercredi 7 mai 2025 Heure 21h00 (coup d’envoi) Lieu Parc des Princes, Paris Chaînes payantes Canal+, Canal+ Foot, Canal+ 4K HDR Plateforme streaming myCanal (abonnement requis) Diffusion gratuite Aucune option légale gratuite disponible

Une infographie pour s’y retrouver vite

Accès au match PSG – Arsenal ce 7 mai :

TV payante : Canal+, Canal+ Foot, Canal+ 4K Évènement HDR

Canal+, Canal+ Foot, Canal+ 4K Évènement HDR Streaming payant : myCanal (inclus dans les formules Canal+)

myCanal (inclus dans les formules Canal+) Pas de gratuit légal : Pas de diffusion en clair prévue

Où regarder PSG – Arsenal en streaming ou à la télévision ?

Je vous le dis tout de suite : le match ne sera pas disponible gratuitement, du moins pas légalement. Il faut un abonnement à Canal+ pour en profiter. Et bonne nouvelle si vous êtes déjà abonné : aucun pack supplémentaire à payer ! Contrairement au match aller, diffusé ailleurs, ce retour est bien sur la chaîne principale.

Voici comment accéder au match selon votre situation :

Abonné Canal+ de base ? Pas de souci, le match est inclus.

Pas de souci, le match est inclus. Envie de la meilleure qualité ? Activez Canal+ UHD HDR pour une version 4K (même si c’est juste une mise à l’échelle, ça reste agréable à l’œil).

Activez Canal+ UHD HDR pour une version 4K (même si c’est juste une mise à l’échelle, ça reste agréable à l’œil). En déplacement ? L’appli myCanal vous permet de suivre la rencontre sur votre smartphone ou tablette.

Personnellement, j’ai prévu de me caler sur mon canapé à 20h tapantes, histoire de ne pas rater le Canal Champions Club, l’émission d’avant-match qui met dans l’ambiance.

À quelle heure commence PSG – Arsenal ?

Le coup d’envoi est prévu à 21h00. Mais si vous êtes comme moi, vous aimez bien capter les premières analyses, les ambiances dans le stade, les compositions… Alors branchez-vous dès 20h00.

C’est toujours un moment sympa : on sent la pression monter, on écoute les premiers commentaires d’experts, et surtout, on rêve (un peu) à cette fameuse finale.

Et si je ne suis pas abonné à Canal+ ?

C’est là que ça coince. Aucune chaîne gratuite ne retransmet le match, et je vous déconseille les sites de streaming douteux : mauvaise qualité, pubs envahissantes, risques de virus… croyez-en mon expérience d’une soirée gâchée par un écran noir pile au moment du but.

À la place, voici quelques idées :

S’abonner pour un mois à Canal+ : à partir de 19,99 €, voire 34,99 € avec le pack sport complet. Un bon plan si vous comptez suivre aussi la finale.

à Canal+ : à partir de 19,99 €, voire 34,99 € avec le pack sport complet. Un bon plan si vous comptez suivre aussi la finale. Regarder chez un ami abonné : c’est ce que j’ai fait pour le match aller. On a partagé les pizzas, l’écran, et les émotions.

Un match sous haute tension : PSG légèrement favori

Avec leur victoire 1-0 à l’aller, les Parisiens partent avec un petit avantage. Mais méfiance : Arsenal a du répondant, et je me souviens de leur démonstration à Madrid… Il suffirait d’un but rapide pour renverser la tendance. L’ambiance s’annonce électrique au Parc des Princes !

Canal+ incontournable

Pour voir PSG – Arsenal ce mercredi 7 mai à 21h, il faudra passer par Canal+ ou myCanal, aucune option gratuite n’est disponible. Un match décisif pour une place en finale de Ligue des champions, à ne pas manquer !