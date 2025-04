Rappel des petits pots bébé Nestlé : faut-il s’inquiéter des mycotoxines potentiellement cancérogènes ?

Petits pots Nestlé, toxines dans les aliments pour bébé, produits rappelés… C’est le genre d’alerte qui me fait tout de suite vérifier mon placard. Et toi, est-ce que ça t’est déjà arrivé de nourrir ton enfant sans trop te méfier, en te disant que « c’est une grande marque, donc c’est fiable » ? Moi oui. Jusqu’au jour où…

Produits Nestlé concernés par le rappel

Marque Recette concernée Type de plat Nestlé P’tite Recette Lentilles Vertes Jambon, Paella Salé Nestlé Naturnes Spaghetti Bolognaise, Couscous Salé Nestlé P’tit Souper Tajine de Poulet, Pastasotto, etc. Salé/Bio

Ce qu’il faut retenir

Mycotoxine en question : Ochratoxine A

Ochratoxine A Origine : Moisissures sur un lot d’ail

Moisissures sur un lot d’ail Risque : Faible en consommation ponctuelle

Faible en consommation ponctuelle Marques : Nestlé P’tite Recette, Naturnes, P’tit Souper

Nestlé P’tite Recette, Naturnes, P’tit Souper Réseau de distribution : Toute la France (Leclerc, Intermarché, Auchan…)

Toute la France (Leclerc, Intermarché, Auchan…) Conseil : Ne pas consommer, rapporter ou jeter

Une erreur ponctuelle, mais une angoisse bien réelle

J’ai lu l’alerte en buvant mon café, et mon cœur a fait un bond. Mon fils de deux ans avait mangé un de ces petits pots il y a deux semaines. Nestlé affirme que le danger est nul sauf en cas de consommation à très long terme… mais quand ça concerne un bébé, comment rester zen ?

Ce qui s’est passé : un lot d’ail contaminé par une mycotoxine appelée ochratoxine A a été utilisé dans des plats Nestlé. Ce n’est pas une nouveauté dans l’alimentaire, mais cette fois, cela touche les tout-petits. Et ça change tout.

Mais c’est quoi, cette ochratoxine A ?

C’est une substance naturelle produite par des champignons, souvent dans les céréales, fruits secs ou épices. Elle peut :

Endommager l’ADN (effet génotoxique)

(effet génotoxique) Être potentiellement cancérigène , notamment pour les reins

, notamment pour les reins S’accumuler dans le corps si elle est consommée régulièrement

Bonne nouvelle : Un seul pot consommé ne déclenchera pas une maladie.

Moins rassurant : Cela montre que même les géants comme Nestlé ne sont pas infaillibles.

Pourquoi ce rappel maintenant ?

Ce qui me choque, c’est que les produits en question sont vendus depuis septembre 2024. Et l’alerte n’a été lancée que mi-avril 2025. Nestlé explique avoir détecté le souci lors d’un contrôle de routine. Mais, entre nous, je trouve que sept mois, c’est long pour réagir.

Florence, une maman parisienne, raconte avoir acheté ces pots en février, faute de temps pour cuisiner. Elle pensait bien faire… Résultat : elle a dû tout jeter et perdre confiance. Je comprends sa réaction. J’ai fait pareil.

Nestlé, encore un scandale ?

Ce n’est pas la première fois que le groupe est pointé du doigt. On se souvient :

des pizzas Buitoni contaminées

des eaux Perrier suspectées

et maintenant… des petits pots pour bébé

Est-ce qu’on doit boycotter ? Chacun son choix. Personnellement, je deviens encore plus vigilante. Je lis les étiquettes, je privilégie le fait maison, même quand je suis pressée. Et surtout, je consulte systématiquement Rappel Conso, ce site du gouvernement qui recense les produits dangereux.

Ce qu’on peut faire en tant que parent

Tu veux être rassuré·e ? Voici mes réflexes simples :

Vérifie les lots sur Rappel Conso si tu as acheté un produit concerné

si tu as acheté un produit concerné Jette les petits pots visés , ne prends aucun risque

, ne prends aucun risque Prépare des purées maison en avance , que tu congèles pour les jours speed

, que tu congèles pour les jours speed Favorise les marques bio avec une vraie transparence sur l’origine des ingrédients

Pas de risque immédiat

Ce rappel des petits pots Nestlé à cause de mycotoxines potentiellement cancérogènes me pousse à redoubler de prudence. Même s’il n’y a pas de risque immédiat, je préfère prévenir que guérir. Et toi, tu continues à faire confiance aux grandes marques ?

Rappel des petits pots Nestlé, ochratoxine A, sécurité alimentaire pour bébés… Ce sont des mots qu’on ne pensait jamais lire dans la même phrase, et pourtant, ils sont aujourd’hui au cœur d’une vraie question de confiance.