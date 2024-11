Alzheimer, l’espoir d’un nouveau médicament

La maladie d’Alzheimer touche un grand nombre de personnes à travers le monde. C’est une pathologie neurologique qui affecte particulièrement la mémoire, mais aussi le langage, l’apprentissage, le raisonnement.

Elle conduit à la fin à une perte d’autonomie, une totale dépendance. Il n’existe à l’heure actuelle aucun traitement permettant de soigner cette maladie. En France plus de 900 000 personnes sont touchées par la maladie d’Alzheimer, deux fois plus de femmes que d’hommes.

Les facteurs à risque

La maladie d’Alzheimer concerne tout particulièrement les personnes âgées. Les premiers symptômes apparaissent avant 65 ans, 9% des cas. La génétique est aussi un facteur à risque tout comme l’environnement.

En effet, la sédentarité favorise la maladie d’Alzheimer. Les premiers symptômes sont une perte d’autonomie, de mémoire selon le stade de la démence, légers, modérés, voire sévères. Si le diagnostic est précoce, on peut aider les patients avec certains traitements, la mise en place d’activités, l’art, la gymnastique douce, les jeux de mémoire.

Un nouveau médicament révolutionnaire

L’agence européenne du médicament revient sur sa décision et elle approuve la mise sur le marché d’un traitement » le Lecanemab ». Il a été développé par des entreprises américaines, japonaises et il est commercialisé sous le nom de Lequembi. Ce médicament est autorisé aux USA et au Japon depuis 2023. Ce nouveau médicament garantit l’espoir pour traiter la maladie d’Alzheimer.

Lequembi a montré une baisse de 27% du déclin cognitif chez les personnes qui suivent ce traitement. La France attend l’autorisation de la Haute Autorité de santé pour prescrire Lequembi aux patients atteints de la maladie d’Alzheimer.