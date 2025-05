Bilan des épidémies de gastro-entérites annuelles

Chaque année, la gastro-entérite refait surface avec son lot de désagréments. Entre douleurs abdominales, vomissements et diarrhées, ce virus très contagieux touche toutes les tranches d’âge, mais certaines populations sont plus vulnérables que d’autres. Alors, quel est le bilan des épidémies de gastro-entérite annuelles ? Quels sont les chiffres marquants ? Et surtout, comment se protéger efficacement ?

Suivez en temps réel l’évolution des épidémies grâce au réseau sentinelle : https://www.sentiweb.fr/

Données annuelles

Année Nombre de cas estimés Période la plus active Tranche d’âge la plus touchée 2020-2021 Niveau historiquement bas Janvier – Mars Enfants de moins de 5 ans 2021-2022 Retour à la normale Décembre – Avril Enfants de moins de 5 ans 2022-2023 Activité épidémique accrue Décembre – Mars Personnes âgées et jeunes enfants

Des épidémies marquées par l’hiver

La gastro-entérite, principalement virale, connaît un pic d’activité lors des saisons hivernales. Les norovirus et les rotavirus sont les principaux responsables, affectant les populations en collectivité : écoles, crèches, hôpitaux… Les enfants de moins de cinq ans sont particulièrement vulnérables, notamment depuis la pandémie de COVID-19, qui a réduit leur exposition aux virus, retardant ainsi leur immunisation.

Les modes de transmission faciles

La gastro-entérite se transmet facilement :

Contact direct avec une personne malade ;

; Aliments ou eau contaminés ;

; Objets touchés par une personne infectée.

Les lieux collectifs, comme les cantines ou les écoles, sont des foyers fréquents de contamination.

Prévention : les gestes à adopter

Pour se protéger et limiter les risques de contagion, voici quelques gestes simples mais efficaces :

Se laver les mains régulièrement avec de l’eau et du savon ;

régulièrement avec de l’eau et du savon ; Désinfecter les surfaces partagées (toilettes, poignées de porte…) ;

partagées (toilettes, poignées de porte…) ; Éviter de partager les objets personnels (couverts, verres…).

En appliquant ces pratiques, on réduit considérablement les risques de transmission.

Soyez vigilants

Chaque année, la gastro-entérite s’installe durant l’hiver, touchant principalement les enfants et les populations en collectivité. Comprendre ses modes de transmission et adopter les bons gestes est essentiel pour éviter sa propagation. La vigilance reste de mise, surtout pendant les mois les plus froids.

Protégeons-nous pour éviter une nouvelle vague de gastro-entérite chaque hiver.