Connaissez-vous le « power 9 » pour vivre plus longtemps ?

Nous rêvons tous de vivre de longues années, heureux et en bonne santé. Notre espérance de vie est étroitement liée à nos habitudes de vie. Le stress, une mauvaise alimentation, le tabac, l’alcool, le manque d’activité physique, tous ces facteurs peuvent nuire grandement à la santé et réduire notre espérance de vie. Il est donc essentiel de suivre un certain nombre de règles afin d’améliorer notre quotidien et d’opter pour le « power9 ».

Des règles qui rythment la vie

Dans le « power 9 », des règles simples et faciles à mettre en place vont vous aider à vivre mieux et plus longtemps. Les personnes qui vivent notamment dans des zones bleues vivent plus longtemps et en meilleure santé. Parmi ces régions, on note l’île d’Ikaria en Grèce, Barbagia en Sardaigne, la péninsule de Nicoya au Costa Rica ou encore le Japon qui est connu pour abriter le plus de centenaires au monde principalement dans l’île d’Okinawa. L’environnement est très important. On vit mieux et plus heureux dans une région où il fait bon vivre. On est plus enclin à rester actif, à sortir, à faire du sport. Pour vivre plus longtemps, privilégiez les escaliers à l’ascenseur, le vélo à la voiture pour les petits déplacements.

Moins de stress, trouver sa raison de vivre

Avoir un but dans la vie est essentiel, se lever le matin heureux est une philosophie à adopter pour vivre plus longtemps en meilleure santé, vous pourrez prolonger votre vie de 7 ans. La clé pour vivre vieux est de bannir le stress au quotidien, d’opter pour la méditation, le yoga, une balade en forêt. Il est également conseillé de manger lentement, de bien mastiquer. Votre digestion sera facilitée. Pour prévenir un certain nombre de maladies cardiovasculaires, adoptez un régime d’origine végétale riche en légumineuses. L’alcool est à bannir, un verre de vin de temps en temps est autorisé. Pour vivre plus longtemps, plus heureux, participez à la vie d’une communauté comme un groupe de lecture, de cuisine, de tricot, de sport. Faites de votre famille une priorité et entretenez vos amitiés. La solitude est destructrice. Pour vivre plus longtemps et en bonne santé, n’hésitez pas à adopter le » power 9″.