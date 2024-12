Gaz hilarant : une interdiction ferme pour lutter contre ce poison des rues

La ville de Lyon vient d’annoncer que la vente, la détention, l’utilisation de ces cartouches de gaz de protoxyde d’azote est désormais interdite sur la voie publique. Souvent appelé gaz hilarant, le protoxyde d’azote est très dangereux et pourtant son usage est très répandu depuis plusieurs années. Ce gaz a été détourné à des fins récréatives. Sa consommation peut avoir de très graves conséquences sur la santé, troubles neurologiques, complications hématologiques, psychiatriques.

Un très grand danger à petit prix

Chaque année de nombreuses personnes utilisent des cartouches de protoxyde d’azote à des fins récréatives. La ville de Lyon va renforcer ses actions en matière de prévention, des dommages liés à sa consommation particulièrement chez les plus jeunes.Le protoxyde d’azote est de plus en plus répandu dans le milieu festif.

Les collégiens, lycéens, étudiants l’utilisent au quotidien, sur le long terme et en grande quantité. Les dommages sont malheureusement très graves. Ce gaz est vendu sous forme de cartouche pour un usage alimentaire dans des bonbonnes pour fabriquer de la chantilly.

Un produit très accessible et dangereux

Les jeunes recherchent avec le protoxyde d’azote un effet immédiat, euphorisant. Bon marché, on le trouve très facilement en grande surface à des prix très attractifs. La gravité des complications sur la santé observée est bien réelle. Les dommages peuvent être, une asphyxie, une perte de connaissance, une brûlure par le froid, de la désorientation, des vertiges, des chutes.

En cas de fortes doses, des troubles neurologiques, psychiatriques sont observés. En cas de difficulté, pour stopper cette addiction, un service vient à votre aide.