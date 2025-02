Le « paracétamol challenge », un défi dangereux pour les adolescents

Sur les réseaux sociaux, on voit défiler tout et n’importe quoi, des défis de plus en plus dangereux. Sur Tik Tok se répand un challenge qui peut entraîner de graves conséquences chez les adolescents. Ce défi les incite à consommer volontairement du paracétamol en doses très élevées afin de rester le plus longtemps possible à l’hôpital. Un surdosage de paracétamol n’est pas sans danger. Le centre anti poisons face à la hausse des cas d’intoxication tire la sonnette d’alarme.

Les dangers du paracétamol

Cet antidouleur est utilisé comme traitement en cas de maux de tête, de douleurs articulaires, menstruelles, après une opération, une blessure. Il peut aussi être prescrit en cas de fièvre. Il est essentiel de suivre les doses recommandées et de ne pas consommer ce médicament à outrance. Généralement le paracétamol est bien supporté par l’organisme. Il présente moins d’effets secondaires que l’aspirine. Le nouveau défi qui incite les adolescents à prendre des doses très élevées de paracétamol n’est pas sans risque. Ils peuvent être mortels.

L’importance de respecter les dosages

Plus les enfants sont jeunes et plus les risques sont élevés. Le poids est un facteur déterminant. En cas de surdosage, le paracétamol peut entraîner des dommages très sérieux au foie, aux reins, des troubles intestinaux et il peut aussi provoquer de graves anomalies sanguines. Les symptômes sont, dans les premières heures, des maux de tête, de ventre, des nausées, des vomissements, une sudation voire une perte de connaissance. Un adulte ne doit pas dépasser 4 grammes de paracétamol par jour avec un délai de 6 heures entre les prises. Le paracétamol est en vente libre dans les pharmacies. Les parents doivent se montrer très vigilants et ne pas laisser ce genre de médicaments à la portée des enfants. Les jeunes qui choisissent de suivre le défi du challenge paracétamol ne réalisent pas à quel point ils mettent leur vie en danger. Ce défi n’est pas un jeu, mais une sorte d’automutilation aux conséquences graves.