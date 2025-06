Rappel viande hachée Leclerc, Intermarché, Auchan, U : attention à la salmonelle dans votre frigo

Ai-je de la viande contaminée dans mon frigo ?

C’est la première question qui m’est venue en tête en voyant l’alerte : rappel viande hachée Leclerc, Intermarché, Auchan, U. Comme beaucoup, j’ai l’habitude d’acheter de la dinde hachée – plus légère, souvent en promo, parfaite pour mes boulettes maison. Mais là, pas de panique, prenons deux minutes pour voir si vous êtes concerné.

Les produits rappelés en un coup d’œil

Marque Produit Poids Enseignes concernées Lot DLC Code-barres Le Gaulois Haché à cuisiner à la dinde 350g Leclerc, U, Intermarché, Auchan 25162 24/06/2025 3230890051777 Maître Coq Haché à cuisiner à la dinde 350g Leclerc, U, Intermarché, Auchan 25162 24/06/2025 3230890051777 Volandrie Haché à cuisiner à la dinde 350g Leclerc uniquement 25162 24/06/2025 3564706800489

Si vous avez l’un de ces produits chez vous, ne le consommez pas.

Pourquoi ce rappel ? Un risque sérieux pour la santé

Selon le site officiel Rappel Conso, ces viandes hachées sont potentiellement contaminées par des salmonelles. Et je peux vous dire, pour avoir eu une intoxication alimentaire il y a quelques années, que ce n’est pas juste « une mauvaise digestion » :

Diarrhée soudaine

Vomissements

Fièvre forte

Maux de tête dans les 6 à 72 h après ingestion

C’est un vrai choc pour l’organisme, surtout pour les enfants, les femmes enceintes ou les personnes âgées.

Que faire si vous avez acheté ce produit ?

Trois options s’offrent à vous :

Ne pas le manger (évidemment)

(évidemment) Le jeter directement

Le rapporter en magasin avant le 4 juillet 2025 pour un remboursement (sous forme de bons de réduction)

Vous pouvez aussi contacter le service conso au 02 51 44 23 53 (du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h).

Et si j’ai déjà mangé la viande ?

Pas de panique immédiate. Mais :

Surveillez vos symptômes pendant 72 heures

Consultez un médecin si vous sentez quelque chose d’anormal

Précisez bien que vous avez consommé un produit faisant l’objet d’un rappel

Petit rappel utile : une cuisson à cœur au-dessus de 65°C peut neutraliser la salmonelle, mais quand il s’agit d’un rappel officiel, mieux vaut ne pas jouer avec le feu.

Ce que cette affaire m’a appris

Depuis ce rappel viande hachée Leclerc Intermarché Auchan U, j’ai changé deux petites habitudes toutes simples :

Je vérifie systématiquement les lots et dates de consommation

Je me suis abonné à l’alerte Rappel Conso pour éviter de passer à côté de ce genre d’info

Et surtout, je me suis rappelé qu’un bon plat, aussi simple soit-il, commence par un bon produit — sain, contrôlé, et sans danger.

Vérifiez votre frigo

Si vous avez acheté de la viande hachée de dinde ces derniers jours chez Leclerc, Intermarché, Auchan ou Système U, vérifiez votre frigo dès maintenant. Le risque de salmonellose est réel, et il vaut mieux prévenir que guérir. Ce rappel viande hachée Leclerc Intermarché Auchan U montre à quel point notre vigilance quotidienne peut faire la différence.