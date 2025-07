Réduire certains facteurs de risque pourrait prévenir trois cancers du foie sur cinq

Le cancer du foie représente aujourd’hui une menace majeure pour la santé mondiale, étant la troisième cause de mortalité par cancer. Selon une étude récente publiée par la revue *The Lancet* en juillet 2025, près de 60 % des cas pourraient être évités si certains facteurs de risque étaient mieux maîtrisés. Avec une projection alarmante, le nombre de nouveaux cas pourrait dépasser 1,5 million d’ici 2050, marquant une augmentation significative par rapport à 870 000 en 2022. La progression de cette maladie est directement liée à des comportements évitables tels que la consommation excessive d’alcool, la prévalence des hépatites virales et la stéatose hépatique liée à l’obésité. Malgré les efforts internationaux, la prévention demeure insuffisante dans plusieurs régions, notamment en Afrique où la couverture vaccinale contre l’hépatite B reste faible. Reconnaissant l’urgence d’agir, la communauté scientifique insiste sur une stratégie globale de réduction des risques pour inverser la tendance dans cette décennie cruciale.

Un cancer du foie souvent évitable : quelles causes prioriser pour agir ?

Les experts du territoire insistent sur trois principaux leviers pour réduire considérablement la charge du cancer du foie. D’abord, la lutte contre les hépatites B et C, principales causes infectieuses, doit s’intensifier grâce à la vaccination massive, notamment en Afrique où la couverture est encore faible. Ensuite, la réduction de la consommation d’alcool, responsable d’une majorité de cas, est un enjeu de santé publique. Enfin, la prévention de la stéatose hépatique, souvent associée à l’obésité et à un mode de vie sédentaire, doit devenir une priorité pour éviter la progression vers la cirrhose et le cancer. Une meilleure compréhension des liens entre alimentation, métabolisme et santé hépatique pourrait sauver des millions de vies, notamment par le biais d’actions de sensibilisation reinforces par des institutions telles que le Groupe d’Oncologie ou le Réseau National de Cancérologie.

Facteurs de risque Action recommandée Impact potentiel Hépatites virales (B et C) Vaccination et dépistage Réduction de 36,9 % des cas Consommation d’alcool Campagnes de sensibilisation et régulation Réduction de la majorité des cas évitables Obésité et stéatose hépatique Promotion d’une alimentation saine et activité physique Éviter la progression vers la cirrhose et le cancer

Les disparités selon les régions: un accès aux stratégies de prévention encore inégal

Les différences entre pays restent marquantes. En Chine, où se concentre près de 42,4 % des cas mondiaux, la baisse annuelle de certaines interventions est marginale (0,3 % entre 1990 et 2021). En revanche, dans des pays comme la France ou le Canada, la mise en œuvre de vaccinations et de programmes de sensibilisation progresse, mais reste insuffisante pour inverser la tendance. La faiblesse de la couverture vaccinale en Afrique, aggravée par des coûts élevés et une méconnaissance des bénéfices, limite encore l’efficacité des actions. La lutte contre les facteurs de risque doit donc être renforcée de manière coordonnée pour éviter que le nombre de patients atteints ne double d’ici 2050, au point de mobiliser des approches pluridisciplinaires, notamment via l’action conjointe de La Ligue contre le Cancer ou l’Institut de Cancérologie.

Comment la prévention peut-elle réellement changer la donne ?

Agir en amont constitue aujourd’hui la meilleure arme face à une maladie aussi complexe. La prévention repose sur une action multidimensionnelle : vaccination, réduction des comportements à risque, dépistage précoce, mais aussi la sensibilisation massive sur les modes de vie sains. Des campagnes menées par Santé Publique France ou le Fondation ARC soulignent combien la prévention peut réduire dramatiquement la mortalité. Un exemple concret est la consommation de brocoli, considéré comme un aliment à potentiel anticancer, notamment contre les cancers du foie. Des études soulignent que l’intégration de ces aliments dans l’alimentation courante pourrait diminuer le risque d’apparition de tumeurs hépatocellulaires, notamment en complément d’un mode de vie équilibré. La recherche continue également à explorer des solutions nouvelles pour diminuer l’impact du mode de vie sur la santé hépatique, en lien avec l’industrie agroalimentaire et les politiques de santé publique.

Les stratégies clés pour adapter la prévention au contexte mondial

Renforcer la vaccination pour réduire le risque viral

Promouvoir une alimentation saine et équilibrée pour limiter la stéatose hépatique

Limiter la consommation d’alcool via des campagnes ciblées

Favoriser le dépistage précoce grâce aux progrès technologiques

Accroître l’accès aux soins dans les régions à faibles ressources

Dans cette course contre la montre, la collaboration entre institutions comme le Groupe d’Oncologie, le Réseau National de Cancérologie, ou encore l’Association pour la Recherche sur le Cancer est primordiale pour orchestrer efficacement la lutte contre cette maladie évitable lorsqu’on agit en amont.

