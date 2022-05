L’homme est programmé pour travailler le jour et dormir la nuit. La production de mélatonine, hormone régulatrice du sommeil, est adaptée au cycle biologique de 24 heures. Tout cela pour vous dire qu’il est difficile de rester éveillé la nuit et dormir d’un sommeil suffisant et réparateur pendant la journée. Ces quelques conseils peuvent vous aider à mieux gérer votre sommeil malgré le dérèglement.

Se procurer une literie de bonne qualité

Pour commencer, optez pour un matelas de qualité. La technologie, le soutien, l’indépendance de couchage et l’ epaisseur matelas emma sont indispensables pour vous procurer un sommeil réparateur. Il s’agit d’un matelas hybride fait de plusieurs mousses innovantes qui offre un confort inégalé. Avec ce couchage labellisé Oeko-Tex, vous trouvez facilement le sommeil, même en plein jour.

Pensez également à vous procurer des couettes ou des couvertures plus légères. La journée, il fait toujours plus chaud que la nuit, même en hiver. En été, optez pour une couverture en microfibre, elle est légère, mais vous tiendra au chaud comme il faut.

Privilégiez le sommier à lattes afin d’optimiser le soutien offert par le matelas doté de mousse à mémoire de forme. Sa capacité à absorber les chocs et les mouvements réduit les pressions exercées sur votre corps. Les lattes favorisent une bonne circulation d’air, aidant ainsi la mousse Airgocell pour évacuer l’humidité et du surplus de chaleur.

Créer un environnement de sommeil favorable

En plus d’un matelas de qualité, vous avez aussi besoin d’une chambre adaptée pour avoir un sommeil profond alors qu’il fait jour. La première chose à faire est de vous procurer des rideaux opaques qui mettent la pièce dans le noir total. L’isolation phonique de votre chambre doit être également au maximum. Optez pour des fenêtres à double vitrage pour vous protéger des bruits extérieurs.

Ne soyez pas tenté de travailler sur un ordinateur ou de regarder la télé, sous prétexte qu’il fait jour. Vous avez besoin d’un sommeil suffisant, il y va de votre santé et de vos performances physiques et mentales. Si vous ne dormez pas bien la journée, vous risquez de ne pas pouvoir travailler convenablement la nuit. En plus de désencombrer votre chambre de tout appareil électronique, rangez-la et nettoyez-la.

Adopter quelques routines bénéfiques

Organisez vos horaires de sommeil de façon à ce qu’elles soient régulières et qu’elles vous permettent de bien récupérer. Par exemple, dormez plus longuement pendant la matinée (jusqu’à plus de 4 heures si possible). L’idée est d’enchaîner un sommeil de quelques heures. Puis faites une petite sieste (plus de 10 minutes) l’après-midi.

Lorsque vous êtes réveillé, pensez à faire de la marche et à vous exposer au soleil pendant quelques minutes. La lumière naturelle vous aide à combattre la difficulté à vous endormir. Vous avez aussi besoin aussi d’air frais et d’un peu d’exercices physiques pour avoir un sommeil réparateur.

Prenez un bain chaud, écoutez de la bonne musique, faites une activité qui vous plaît. L’idée est de nourrir votre corps et votre esprit de choses positives. Misez sur un régime alimentaire équilibré. Prenez un petit-déjeuner équilibré le matin (laitage, fruit vitaminé, sucre lent, etc.). Les aliments riches en vitamines vont vous aider à lutter contre les dettes de sommeil.

Savoir cohabiter avec les autres

Il n’est pas facile de trouver le sommeil quand quelqu’un passe l’aspirateur dans la chambre ou quand les enfants crient. Aussi, si vous n’habitez pas seul, vous allez devoir vous arranger avec les autres. Eux aussi devront connaître l’importance du sommeil pour vous.

Pour arriver à bien dormir, vous pouvez aménager votre literie dans une pièce peu fréquentée par le reste de la famille. Par exemple dans un comble ou dans la chambre d’ami. Vous pouvez aussi investir dans un masque de sommeil et des bouchons d’oreilles. Dites à vos proches de ne pas vous contacter durant la journée, sauf s’il y a un cas d’urgence. Autrement dit, passez votre smartphone en mode avion pendant que vous dormez.

Voilà quelques règles de base à appliquer pour retrouver le sommeil quand vous travaillez la nuit. Au fil du temps, vous finirez par vous habituer, mais veillez toujours à préserver la qualité de votre sommeil.