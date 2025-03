Une multi-pilule pour prévenir les AVC et les infarctus : une révolution en santé cardiovasculaire ?

Un traitement unique pour un risque multiple

Avez-vous déjà oublié de prendre un médicament ? Ou peut-être connaissez-vous quelqu’un qui jongle avec plusieurs traitements quotidiens ? L’idée d’une pilule unique regroupant plusieurs principes actifs contre l’hypertension, le cholestérol et la formation de caillots sanguins est en train de se concrétiser. Cette « polypilule » pourrait devenir une solution simple et efficace pour prévenir les maladies cardiovasculaires, qui restent la première cause de mortalité dans le monde.

Que contient cette pilule ?

Cette multi-pilule combine :

Des antihypertenseurs pour contrôler la pression artérielle.

pour contrôler la pression artérielle. Une statine pour réduire le mauvais cholestérol.

pour réduire le mauvais cholestérol. De l’aspirine pour fluidifier le sang et éviter la formation de caillots.

L’objectif est clair : réduire les risques d’infarctus et d’AVC en agissant sur plusieurs fronts en même temps.

Une approche préventive pour tous ?

L’idée de cette polypilule est de la proposer à grande échelle, dès l’âge de 50 ans, quel que soit l’historique médical. Ce concept s’éloigne de la stratégie personnalisée actuelle, qui repose sur une surveillance des facteurs de risque individuels. Or, une étude récente a révélé qu’un patient sur deux souffrant d’hypertension n’était pas diagnostiqué et donc pas traité. Avec cette pilule, l’accès à la prévention serait plus simple et plus efficace.

Des bénéfices cliniques prouvés

Les résultats des essais sont encourageants :

Une réduction de 34% du risque d’infarctus et d’AVC en cinq ans.

en cinq ans. Un coût plus faible , car la pilule regroupe des médicaments génériques déjà connus.

, car la pilule regroupe des médicaments génériques déjà connus. Une meilleure observance des patients, qui n’ont qu’un seul comprimé à prendre au lieu de plusieurs.

Un accueil mitigé

Malgré ses avantages, cette pilule rencontre quelques réticences. Accepter de prendre un médicament tous les jours alors qu’on ne se sent pas malade peut freiner certaines personnes. De plus, son adoption à grande échelle supposerait une transformation des stratégies de santé publique, qui sont encore tournées vers une prise en charge individualisée.

Un futur prometteur

L’efficacité de la polypilule doit encore être confirmée par des études à plus grande échelle. Si les résultats restent positifs, cette approche pourrait devenir un outil majeur pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, un enjeu de santé publique mondial.

En attendant, rappelons que la prévention passe avant tout par un mode de vie sain : une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et l’arrêt du tabac restent des alliés incontournables pour protéger notre cœur.