Viande contaminée dans les rayons Leclerc, Intermarché, Super U et Auchan : ne la consommez surtout pas

Rappel national : viande hachée contaminée vendue chez Leclerc, Intermarché, Auchan et U ⚠

Depuis plusieurs jours, une alerte majeure concerne la sécurité sanitaire des consommateurs en France. La mention de viande hachée à la dinde, commercialisée notamment par Maître Coq, Le Gaulois et d’autres enseignes, a déclenché une opération de rappel volontaire. Ce produit, vendu dans divers supermarchés tels que Leclerc, Intermarché, Auchan ou U, est suspecté d’être contaminé par la bactérie Salmonella spp, responsable de la salmonellose. La période concernée par cette vente s’étend du 12 au 18 juin 2025, ce qui explique l’urgence de cette mesure pour éviter toute intoxication. La contamination par Salmonella spp est grave, notamment pour les populations à risque comme les enfants, les personnes âgées, ou encore les femmes enceintes, qui peuvent développer des complications sérieuses si elles consomment ce produit.

Ce rappel s’inscrit dans la politique de sécurité alimentaire menée par les autorités françaises et par l’entreprise ARRIVE SAS, laquelle agit pour protéger la santé publique. La salmonellose, une infection provoquée par cette bactérie, peut entraîner des symptômes variés, voire des situations graves, nécessitant une vigilance particulière. Il est donc crucial de vérifier si l’on possède ce lot spécifique dans son réfrigérateur et de suivre scrupuleusement les recommandations officielles. La contamination de la viande à la salmonelle ne doit pas être prise à la légère, d’autant que la présence de Salmonella spp dans une viande peu cuite ou mal conservée peut rapidement conduire à une épidémie domestique. La réaction collective doit être immédiate afin d’éviter toute propagation.

Quels lots de viande hachée dinde Maître Coq/Le Gaulois font l’objet d’un rappel ?

Le produit concerné est la viande hachée à la dinde conditionnée en barquette plastique de 350 grammes. La référence spécifique à surveiller est le lot numéro 25162. Son code GTIN est 3230890051777 et la date limite de consommation (DLC) indiquée est le 24 juin 2025. Commercialisé dans plusieurs enseignes de la grande distribution, ce produit a été vendu en France, principalement dans les supermarchés Leclerc, Intermarché, Auchan, ainsi que dans les points de vente de la Coopérative U. La période précise de commercialisation se situe entre le 12 et le 18 juin 2025, ce qui permet aux consommateurs de vérifier rapidement si leur achat est concerné.

Produit concerné Marque Conditionnement Lot Code GTIN Date limite de consommation Période de vente Enseignes concernées Haché à cuisiner à la dinde Maître Coq / Le Gaulois Barquette plastique 350 g 25162 3230890051777 24 juin 2025 12 au 18 juin 2025 Leclerc, Intermarché, Auchan, U

Ce rappel a été confirmé par l’alerte officielle Rappel Conso, renforçant la nécessité de vérifier ses achats pour ne pas consommer un produit potentiellement dangereux. La bactérie Salmonella spp, responsable de la salmonellose, peut se transmettre facilement via cette viande contaminée, surtout si elle est mal cuite ou conservée dans de mauvaises conditions. Il est primordial pour les consommateurs de rester vigilants, car ce type de contamination peut ne pas provoquer immédiatement des symptômes visibles. Pourtant, la salmonellose peut entraîner des complications graves en particulier chez les populations vulnérables.

Pourquoi ce rappel ? Risques sanitaires : salmonelles et salmonellose

La salmonelle est une bactérie largement répandue dans le monde de la sécurité alimentaire. Elle se retrouve principalement dans la viande, les œufs, ainsi que dans certains produits laitiers. La contamination par Salmonella spp se produit lors de la manipulation, de l’élevage ou du conditionnement, si les règles d’hygiène ne sont pas strictement respectées. Dans le cas présent, la viande hachée à la dinde est suspectée d’être porteuse de Salmonella spp, ce qui exige une réaction forte des autorités sanitaires.

Le principal danger réside dans le développement de la salmonellose, une infection provoquée par l’ingestion de la bactérie. La salmonellose se manifeste généralement par des troubles gastro-intestinaux, avec des symptômes tels que diarrhée, vomissements, fièvre et maux de tête. La gravité de l’infection dépend de l’état de santé de la personne et de la quantité de bactérie ingérée. Chez les personnes immunodéprimées ou les enfants, la salmonellose peut engendrer des complications sévères, voire une hospitalisation. La présence de salmonelle dans la viande hachée à la dinde est donc une inquiétude majeure pour la santé publique, justifiant cette intervention préventive.

Facteurs de risque Effets potentiels Populations vulnérables Contamination par Salmonella spp dans la viande Salmonellose avec symptômes gastro-intestinaux Enfants, personnes âgées, femmes enceintes, immunodéprimés

Risques de déshydratation sévère

Possible besoin d’antibiotiques

Risque de complications chez les populations vulnérables

Quels symptômes après consommation de la viande rappelée ?

Les symptômes de la salmonellose apparaissent généralement entre 6 et 72 heures après l’ingestion de la viande contaminée. La manifestation principale est une gastro-entérite aiguë, caractérisée par une diarrhée souvent accompagnée de vomissements, de douleurs abdominales et de fièvre. La fatigue et les maux de tête peuvent également survenir, renforçant la gravité de l’infection. La plupart des personnes se rétablissent en quelques jours, mais pour certains, notamment les enfants ou les personnes immunodéprimées, la maladie peut évoluer vers des complications nécessitant une prise en charge médicale urgente.

Il est essentiel de consulter un médecin rapidement si ces symptômes apparaissent après avoir consommé le produit concerné. La déshydratation peut devenir rapidement préoccupante, et un traitement adapté est souvent indispensable pour éviter la dégradation de l’état général. En cas de doute, contacter le service consommateur de la marque ou le pharmacien peut également permettre d’obtenir des conseils ou de procéder à des analyses complémentaires si nécessaire.

Viande hachée rappelée : recommandations et bonnes pratiques pour les clients des grandes enseignes

Face à cette situation, il est conseillé aux consommateurs de respecter strictement la règle de prudence. La première étape consiste à ne surtout pas consommer la viande concernée en attendant de pouvoir la rapporter ou la détruire. La cuisson à cœur de la viande dinde, atteignant une température supérieure à 65°C, peut détruire la bactérie Salmonella spp. Toutefois, cette étape ne doit pas remplacer la vigilance ou le rappel immédiat. La meilleure conduite à tenir est d’éliminer ou de rapporter cette viande en magasin, et ce, avant le 4 juillet 2025. Les enseignes sont tenues d’échanger ou de rembourser tous les produits concernés, par le biais de bons de réduction ou de remboursement immédiat.

Ne pas consommer la viande à la dinde concernée

Rapporter le produit en magasin avant le 4 juillet 2025

Suivre les conseils du service consommateur (02 51 44 23 53)

Vérifier précisément les étiquettes (lot, DLC, GTIN)

Respecter les règles d’hygiène lors de la manipulation

Identifier la viande contaminée : comment lire les étiquettes (lot, GTIN, DLC) ?

Pour éviter toute erreur, il est important de bien analyser l’étiquette du produit. La date limite de consommation doit être respectée scrupuleusement. Vérifier également le lot, notamment le numéro 25162. Le GTIN (Global Trade Item Number) permet d’identifier précisément le produit, ici 3230890051777. Enfin, le code de l’emballage doit mentionner la période de vente, pour s’assurer que le produit est daté et correspond bien à la période concernée par le rappel.

Ces informations figurent généralement à proximité du code-barres ou sur le dessous de la barquette. En cas de doute, il est recommandé de contacter le service consommateur, ou de se référer aux sites spécialisés comme Rappel Conso, qui centralisent toutes les alertes officielles. La vigilance lors de la lecture des étiquettes est un geste simple mais essentiel pour éviter tout incident sanitaire.

Éléments à vérifier Importance Date limite de consommation Permet d’éliminer les produits périmés ou suspects Numéro de lot Identifier le lot précis concerné par le rappel Code GTIN Vérifier la traçabilité du produit Période de vente S’assurer que le produit appartient à la période concernée

En respectant ces points, chaque consommateur peut jouer un rôle actif dans la prévention des intoxications. La lecture attentive des étiquettes est d’autant plus cruciale que la contamination par Salmonella spp peut ne pas être visible à l’œil nu, ce qui rend cette étape indispensable.

Questions fréquentes (FAQ)