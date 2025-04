Avatar 3 : Fire & Ash – Première images et bande-annonce

Une plongée inédite au cœur de Pandora

Attendu avec impatience par les fans, Avatar 3: Fire & Ash promet d’élargir encore l’univers foisonnant de Pandora. Après l’énorme succès des deux premiers volets, James Cameron lève enfin le voile sur les premières images de ce troisième opus, prévu pour une sortie en décembre 2025. Alors, à quoi devons-nous nous attendre ?

Ce que révèle la bande-annonce

Lors du CinemaCon 2025, un sizzle reel exclusif a offert un aperçu spectaculaire du film. On y découvre :

Deux nouveaux clans : L’univers de Pandora s’enrichit avec l’introduction du Peuple des Cendres, des Na’vi à la peau rougeâtre, armés de flèches enflammées.

: L’univers de Pandora s’enrichit avec l’introduction du Peuple des Cendres, des Na’vi à la peau rougeâtre, armés de flèches enflammées. Des affrontements aériens intenses : Le clan aquatique se déplace à bord d’un vaisseau flottant évoquant une méduse, avant d’être violemment attaqué.

: Le clan aquatique se déplace à bord d’un vaisseau flottant évoquant une méduse, avant d’être violemment attaqué. Une tension dramatique accrue : Neytiri, rongée par la colère, s’oppose à Jake Sully, tandis qu’un mystérieux chef Na’vi défie Kiri avec une phrase énigmatique : « Ton Dieu ne domine pas ici. »

: Neytiri, rongée par la colère, s’oppose à Jake Sully, tandis qu’un mystérieux chef Na’vi défie Kiri avec une phrase énigmatique : « Ton Dieu ne domine pas ici. » Un danger imminent pour Spider : Une scène montre le personnage avec un masque brisé, suggérant un moment critique pour lui.

avatar 3 fire and ash logo

Des visuels encore plus immersifs

James Cameron repousse une fois de plus les limites de la technologie avec des images capturées en haute fréquence, accentuant la fluidité et la netteté des scènes. L’univers de Pandora se dévoile sous un nouveau jour, entre paysages volcaniques et batailles spectaculaires dans les airs.

Un casting de retour et des nouveaux venus

Le film réunit à nouveau Sam Worthington (Jake Sully), Zoe Saldaña (Neytiri), Sigourney Weaver (Kiri) et Stephen Lang (Colonel Quaritch). De nouveaux personnages font également leur apparition, incarnés notamment par Oona Chaplin et David Thewlis.

Que nous réserve la suite ?

Si Fire & Ash promet déjà d’être plus long que La Voie de l’Eau (3h12), deux autres suites sont prévues pour 2029 et 2031. La saga Avatar semble donc loin de toucher à sa fin !

En attendant, une chose est sûre : cette bande-annonce a ravivé l’excitation des spectateurs. Rendez-vous en décembre 2025 pour explorer une nouvelle facette de Pandora !