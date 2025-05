La Chouette d’or : le secret révélé de la chasse au trésor sera révélé aujourd’hui

La Chouette d’or: La légendaire chasse au trésor française qui fascine depuis plus de 30 ans

La Chouette d’or, cette fascinante chasse au trésor qui a captivé des milliers de Français pendant plus de trois décennies, continue d’écrire son histoire. J’ai suivi avec passion les rebondissements de cette quête hors du commun qui a transformé des citoyens ordinaires en chercheurs acharnés. Aujourd’hui, alors qu’une nouvelle page s’ouvre dans cette saga, explorons ensemble ce phénomène unique qui mêle mystère, persévérance et parfois controverse.

Un trésor mythique qui a traversé le temps

En 1993, un certain Max Valentin (de son vrai nom Régis Hauser) lançait ce qui allait devenir la plus longue chasse au trésor de France. Le principe était simple en apparence: résoudre onze énigmes pour localiser une contremarque en bronze, échangeable contre une magnifique statuette de chouette en or et argent, sertie de diamants et de rubis. Cette précieuse récompense, estimée à l’époque à un million de francs (environ 150 000 euros aujourd’hui), a motivé des centaines de milliers de participants.

« Lorsque j’ai découvert cette quête en 1997, je ne me doutais pas qu’elle occuperait mes pensées pendant tant d’années, » me confie un passionné que j’ai rencontré. « J’y pensais constamment. Même au volant, une simple plaque d’immatriculation pouvait me ramener à une énigme. »

Ce qui rend cette chasse si particulière? La profondeur et la richesse des énigmes conçues par Max Valentin, touchant à de multiples domaines:

L’astronomie

La musique

Le code Morse

L’histoire

Caractéristiques de la chasse Détails Durée 31 ans (1993-2024) Créateur Max Valentin (Régis Hauser) Illustrateur Michel Becker Valeur du trésor 150 000 € (estimation) Nombre de participants Entre 200 000 et 1 million

La découverte tant attendue: fin d’un chapitre

Après 31 ans de recherches acharnées, le 2 octobre 2024, la contremarque a enfin été déterrée. Une annonce qui a provoqué un mélange d’excitation et de frustration chez les « chouetteurs » (nom donné aux participants), car si la découverte était confirmée, les détails restaient mystérieux. Qui avait trouvé le trésor? Où était-il caché? Comment les énigmes avaient-elles été résolues?

Sept longs mois d’attente ont suivi avant que les réponses commencent à émerger. Le 2 mai 2025, un film documentaire intitulé « La Découverte de la Chouette d’or » promet enfin de révéler les secrets si longtemps gardés:

L’emplacement exact de la cache

Les solutions des onze énigmes

Des témoignages des découvreurs

« L’attente a été interminable, » me confie Julie, une chouetteuse de la première heure qui avait seulement 16 ans lors du lancement du jeu. « Après avoir consacré tant d’années à cette quête, nous méritions de connaître la vérité plus rapidement. »

Une communauté divisée face à la nouvelle ère

La fin de cette première chasse marque également le début d’une seconde. En effet, Michel Becker, l’artiste qui avait illustré les énigmes originales et qui a repris les rênes du jeu après le décès de Max Valentin en 2009, lance une nouvelle quête. Cette fois, la chasse sera internationale, se déroulant dans plusieurs pays, avec un trésor estimé entre 250 000 et 300 000 euros.

Mais cette nouvelle aventure divise profondément la communauté des chouetteurs. Certains expriment leur enthousiasme:

« Ça va être super, » s’exclame un participant optimiste.

D’autres, en revanche, affichent une réticence marquée:

« Je ne jouerai pas, » affirme catégoriquement un chouetteur de longue date. « Cette deuxième chasse ne m’intéresse pas. »

Les raisons de cette méfiance sont multiples:

Des controverses passées liées à la gestion du jeu par Michel Becker Une tentative de vente aux enchères de la sculpture originale en 2014 Des doutes sur l’authenticité des solutions fournies La monétisation du système de validation des solutions

« Je reste persuadé que Michel Becker n’a pas les vraies solutions, » m’explique un participant qui a compilé ses recherches dans pas moins de 17 cahiers au fil des années.

Entre nostalgie et renouveau

Pour comprendre l’attachement des chouetteurs à cette quête, il faut saisir la place qu’elle a occupée dans leur vie. « La chouette, c’est quasiment la moitié de ma vie, » confie un homme de 66 ans. Une telle implication émotionnelle explique pourquoi les changements sont difficiles à accepter.

La première chasse était empreinte d’une aura « magique » selon de nombreux témoignages. Les énigmes de Max Valentin ouvraient sur un univers riche et complexe que les participants exploraient avec passion. Cette dimension culturelle et intellectuelle semble avoir été au cœur de l’expérience.

La nouvelle chasse promet de conserver cet aspect: « Les participants au jeu voyageront dans l’histoire avec beaucoup d’éléments culturels à trouver, » assure Michel Becker. Mais son caractère international modifie profondément la donne, la contremarque n’étant « pas forcément cachée en France. »

Un héritage complexe

Au-delà du jeu lui-même, la Chouette d’or est devenue un phénomène culturel français. Elle a généré:

Un vocabulaire spécifique (« chouetteurs », « maditologie »)

Des communautés dédiées

Des milliers de pages de théories

Des frictions et des amitiés

Ce qui commença comme un simple jeu est devenu pour beaucoup une quête identitaire, presque existentielle. « Chercher la chouette, ça a été très chronophage. C’est un jeu envoûtant, » témoigne un participant éprouvé par la première aventure.

Vers un nouveau chapitre

Alors que le film dévoile enfin les secrets de cette chasse mythique, une nouvelle page s’écrit dans l’histoire de la Chouette d’or. Certains tourneront définitivement la page, d’autres se lanceront dans cette nouvelle aventure avec enthousiasme.

La force de cette chasse au trésor réside peut-être dans sa capacité à nous rappeler que le voyage importe souvent plus que la destination. Pendant 31 ans, des milliers de personnes ont exploré la France, se sont plongées dans des domaines de connaissances variés, ont tissé des liens.

Quelle que soit l’opinion que l’on puisse avoir sur cette nouvelle chasse au trésor de la Chouette d’or, il est indéniable qu’elle s’inscrit dans une histoire fascinante qui a marqué de nombreuses vies et continuera de faire parler d’elle dans les années à venir.