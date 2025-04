Val Kilmer, l’icône de Top Gun, Willow et Batman Forever, s’est éteint à 65 ans

Un acteur marquant du cinéma américain

Val Kilmer, une figure incontournable du septième art, nous a quittés à l’âge de 65 ans. L’acteur, célèbre pour ses rôles dans Top Gun, Willow et Batman Forever, est décédé à Los Angeles des suites d’une pneumonie.

Depuis ses débuts dans les années 80, il a su marquer les esprits par son talent et sa polyvalence. Révélé au grand public en 1986 dans Top Gun, où il incarnait le charismatique Tom « Iceman » Kazansky aux côtés de Tom Cruise, Val Kilmer a ensuite enchaîné les rôles iconiques.

Une carrière entre succès et échecs

L’acteur a été également salué pour son interprétation de Jim Morrison dans The Doors d’Oliver Stone (1991), un rôle qui a renforcé sa notoriété, malgré un échec commercial. Trois ans plus tard, il a brûlé les écrans dans Heat, partageant l’affiche avec Robert De Niro et Al Pacino.

En 1995, il enfile le costume du justicier masqué dans Batman Forever, succédant à Michael Keaton. Malgré son engagement, le film a reçu un accueil mitigé et a marqué un tournant plus difficile dans sa carrière. Par la suite, des choix de films moins bien accueillis et une réputation d’acteur exigeant ont progressivement freiné son ascension.

Une bataille contre la maladie

Diagnostiqué d’un cancer du larynx en 2014, Val Kilmer a traversé des années de traitements lourds, perdant l’usage de sa voix. Son courage face à la maladie a impressionné ses fans et ses proches. En 2022, il fait une dernière apparition émouvante dans Top Gun: Maverick, où sa voix a été recréée par intelligence artificielle pour l’occasion.

Un héritage cinématographique indélébile

Val Kilmer laisse derrière lui une filmographie riche et variée, entre films cultes et productions plus confidentielles. Son documentaire Val (2021), construit à partir de ses propres archives, offre un regard intime sur sa carrière, ses réussites et ses regrets.

Aujourd’hui, le cinéma perd une étoile, mais ses rôles inoubliables continueront d’inspirer générations et cinéphiles.