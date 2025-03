Jacques Legros quitte le 13h de TF1 : Isabelle Ithurburu prend la relève

Une page se tourne pour le 13h de TF1

Après plus de 26 ans en tant que joker du journal télévisé de 13 heures de TF1, Jacques Legros a décidé de passer le relais. Ce visage familier des téléspectateurs, qui a su gagner la confiance du public, présentera son dernier JT entre le 5 et le 9 mai 2025. Son départ marque la fin d’une ère, mais ouvre aussi un nouveau chapitre pour la chaîne.

Qui pour lui succéder ?

Le choix de la chaîne s’est porté sur Isabelle Ithurburu, journaliste et animatrice bien connue du paysage audiovisuel français. À 42 ans, celle qui a débuté sur Canal+ avant de rejoindre TF1 en 2023, conserve son poste à 50 Minutes Inside tout en devenant le nouveau joker du 13h. Un défi qu’elle semble prête à relever.

Jacques Legros, une figure emblématique de TF1

Pendant plus de deux décennies, Jacques Legros a été le remplaçant de référence pour Jean-Pierre Pernaut et Marie-Sophie Lacarrau. Il a su instaurer une relation de proximité avec les téléspectateurs grâce à son ton rassurant et son professionnalisme.

“Je voulais partir quand tout allait encore bien, avant qu’on ne me suggère de le faire.” – Jacques Legros

Sa décision repose sur une volonté de partir sans regrets et au bon moment. Ce départ, bien que difficile, lui permet de laisser place aux nouvelles générations tout en restant un observateur privilégié du monde de l’information.

Isabelle Ithurburu : un excellent choix selon Jacques Legros

L’annonce de son remplacement par Isabelle Ithurburu a été accueillie avec enthousiasme par Jacques Legros lui-même, qui considère que son expérience dans le journalisme sportif lui donne un atout certain.

“Les journalistes issus du sport ont une aisance naturelle. Isabelle a toutes les compétences et un sourire communicatif.” – Jacques Legros

De son côté, Isabelle Ithurburu sait qu’elle aura une grande responsabilité et n’hésite pas à écouter les conseils de son prédécesseur. Parmi eux :

Rester soi-même : “Ne joue pas un rôle, sois sincère.”

: “Ne joue pas un rôle, sois sincère.” Vérifier les faits : “Avoir un dictionnaire à portée de main est essentiel.”

: “Avoir un dictionnaire à portée de main est essentiel.” Respecter le travail d’équipe : “Être à l’antenne, c’est porter tout le travail d’une rédaction.”

Un avenir prometteur pour le 13h de TF1

Avec cette transition, TF1 espère maintenir l’excellence de son journal de la mi-journée, qui rassemble des millions de fidèles chaque jour. Le défi est grand, mais Isabelle Ithurburu semble prête à relever ce challenge avec professionnalisme et passion.

Rendez-vous donc cet été pour découvrir sa première à la tête du 13h !