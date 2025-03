TPMP s’arrête définitivement après 15 ans : la fin d’une ère pour Cyril Hanouna

Une annonce choc pour les fans de TPMP

C’est une nouvelle qui en a surpris plus d’un : “Touche Pas à Mon Poste” (TPMP) tire définitivement sa révérence après 15 ans d’antenne. Cyril Hanouna a annoncé vendredi dernier que la toute dernière émission serait diffusée le mercredi 26 mars, mettant un terme à une aventure télévisuelle qui aura marqué le paysage audiovisuel français.

D’abord diffusé sur France 4 en 2010, puis sur D8 en 2012 (devenue C8), TPMP a évolué d’un programme consacré aux médias vers un talk-show abordant de nombreux sujets de société. Son passage sur Internet et les box TV après l’arrêt de C8 semblait être une nouvelle opportunité, mais l’expérience aura finalement été de courte durée.

Une fin précipitée malgré un succès numérique

Lorsque C8 a cessé d’émettre le 28 février, Hanouna et son équipe avaient trouvé refuge sur Zoubida TV, une plateforme accessible via YouTube, Dailymotion et les box TV. Le lancement, le 3 mars, avait attiré 1,29 million de téléspectateurs. Un succès initial qui laissait espérer une prolongation jusqu’à fin avril, mais après trois semaines seulement, l’aventure prend fin.

Date de diffusion Moyenne téléspectateurs Taux d’audience 3 mars 2025 1,29 million 5,9% Semaines suivantes 1,09 million 5,9%

Face à cette décision, Hanouna a tenu à rassurer son public : “J’ai fait le maximum pour rester avec vous le plus longtemps possible. On a été le premier talk-show tous les soirs grâce à vous !” Une déclaration qui témoigne de son attachement à son audience, souvent qualifiée de “fanzouzes“.

Une transition vers de nouveaux projets

Même si TPMP touche à sa fin, l’animateur ne disparaît pas pour autant. Dès septembre 2025, Cyril Hanouna rejoindra Fun Radio pour une émission quotidienne et W9 pour un programme de fin de journée.

Il évoque déjà un “séminaire” avec son équipe afin de préparer “la suite des opérations“, laissant entendre que son influence dans le monde des médias ne s’arrêtera pas là.

TPMP : une émission entre succès et controverses

Pendant 15 ans, TPMP a su captiver un public fidèle. Mais l’émission a aussi été au cœur de nombreuses polémiques, valant à C8 des amendes totalisant 7,6 millions d’euros de la part de l’Arcom. Parmi les événements marquants :

2017 : un canular jugé homophobe, entraînant une amende de 3 millions d’euros .

: un canular jugé homophobe, entraînant une amende de . 2022 : des insultes envers le député Louis Boyard, sanctionnées par une amende record de 3,5 millions d’euros.

Ces controverses ont contribué à la fermeture de C8 et à l’arrêt de TPMP sur la TNT.

Une fin, mais peut-être pas un adieu ?

Même si l’émission telle qu’on la connaît disparaît, Cyril Hanouna laisse entendre que l’aventure pourrait reprendre sous une autre forme à l’avenir. “Ne vous inquiétez pas, que des bonnes nouvelles arrivent !“, a-t-il assuré à ses fans.

Alors, TPMP est-il vraiment terminé ou s’agit-il simplement d’un au revoir ? L’avenir nous le dira, mais une chose est sûre : l’émission a marqué l’histoire des talk-shows en France.