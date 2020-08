Le Tarn est l’un des endroits incontournables de la région Occitanie qui offre de nombreuses options de vacances. Comme son nom l’indique, il est traversé par la célèbre rivière Tarn. Ce département attire chaque année des milliers de touristes pendant la période estivale grâce à son magnifique paysage et ses nombreuses activités. Voici 5 activités à tester dans le Tarn cet été.

L’escalade

Vous rêvez de faire de l’escalade dans des lieux naturels et des montagnes bien préservées ? Les gorges du Tarn vous attendent. Les spots d’escalades dans le Tarn mesurent au moins 50 mètres, certains d’entre eux pouvant convenir aux personnes de tout âge, et ce, quel que soit leur niveau. Pour les alpinistes expérimentés, un parcours dans les Baumes Hautes leur conviendra parfaitement. C’est l’un des sites emblématiques pour les amoureux de l’escalade donnant une vue imprenable sur le Tarn. Le Cirque des Baumes est aussi l’un des lieux d’escalade immanquable pour les adeptes de points très élevés et de parois en surplomb. Ne manquez pas également les escalades sur du calcaire à trous dans les secteurs de Oasif et de la Planète Causse. Pour ceux qui aiment relever des défis, escalader la Rochedécollée et ses 140 mètres de hauteur les amusera sans nul doute. D’autres itinéraires plus simples sont tout de même accessibles aux débutants, voire même aux enfants. Ils peuvent alors découvrir pour la première fois le plaisir de l’escalade dans le site du Cirque des Vases, le site du Reverend…

Canoë

Un parcours en canoë dans les Gorges du Tarn. La rivière éblouissante plaît surtout aux amateurs de canoë qui recherchent les descentes calmes. Ces balades peuvent durer entre 30 minutes et 3 heures, vous permettant d’admirer les villages pittoresques, les maisons emblématiques et les châteaux de la région. Il est aussi possible d’effectuer des randonnées de quelques jours le long du Tarn. C’est sans aucun doute l’endroit parfait pour passer un agréable moment de détente en famille ou entre amis.

Parapente

Envie de sensations fortes et de montées d’adrénaline ? Faites confiance à des moniteurs professionnels du parapente et prenez de la hauteur au-dessus des Causses. Si vous êtes débutant, des baptêmes en parapente en vol en biplace sont proposés, ce qui vous permettra de découvrir les Grands Causses vus du ciel. L’émerveillement face à la vue époustouflante sur le Tarn, notamment sur le Viaduc de Milo, vous fera vite oublier la peur de la hauteur.

VTT

Il est quasiment impossible d’aller dans le Tarn sans participer à l’incroyable parcours VTT, surtout pour les passionnés de cette activité. La descente de la montagne en VTT permet de profiter du paysage à couper le souffle de la région. Promenades au bord de la rivière ou dans les pentes abruptes des Causses, le parcours peut être varié. Vous ne serez jamais à l’abri des bonnes surprises !

Canyoning

Du canyoning dans le Tarn, un vrai plaisir ! Certes, c’est avant tout un sport, mais les nombreux itinéraires vous feront vivre des aventures hors du commun : glissade, plongée dans des eaux translucides, baignades dans des piscines naturelles, etc. Parmi les parcours les plus populaires figurent les Cévennes et le Tapoul, le Canyon de Rieutord, le Bramabiau, le canyon du Chassezac, ayant comme point de départ le Canyon de la Haute-Dourbie.