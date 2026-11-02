De joueur amateur à ancien adjoint de Guardiola, de Bielsa à Braga : qui est Carlos Vicens, annoncé comme possible successeur de Paulo Fonseca à Lyon ?

Carlos Vicens à l’OL : le parcours de l’ancien adjoint de Guardiola

Qui pourrait succéder à Paulo Fonseca sur le banc de l’Olympique Lyonnais, et que vaut réellement l’expérience de Carlos Vicens ? À 43 ans, l’Espagnol réunit deux repères qui attirent l’attention : un passage comme entraîneur adjoint de Pep Guardiola à Manchester City et une première expérience comme entraîneur principal au SC Braga. Mais un nom connu dans les cercles du football ne garantit pas une adaptation immédiate à Lyon. Pour évaluer cette possible succession d’entraîneur, je regarde autant son parcours que les questions qu’il laisse ouvertes.

Son profil intrigue aussi par ses influences : Vicens est présenté comme un admirateur de Marcelo Bielsa, tout en ayant travaillé dans l’environnement de Guardiola. Ce mélange peut séduire un club en quête d’idées et d’une identité de jeu claire. Il reste cependant un point essentiel : l’expérience acquise au Portugal ne suffit pas, à elle seule, à prédire ce qu’il ferait dans un club soumis aux exigences de l’OL. Je résume les éléments disponibles avant de mesurer les enjeux.

Repère Élément à retenir Ce que cela indique Âge 43 ans Un entraîneur encore jeune, mais déjà passé par deux environnements exigeants. Manchester City Ancien adjoint de Pep Guardiola Une expérience au contact d’un staff réputé pour son travail collectif et sa préparation. SC Braga Environ un an et demi à la tête de l’équipe Une première expérience notable comme entraîneur principal. Olympique Lyonnais Candidat annoncé à la succession de Paulo Fonseca Une piste à considérer comme une possibilité, pas comme une nomination acquise.

De joueur amateur à adjoint de Pep Guardiola

Le parcours de Carlos Vicens ne suit pas la trajectoire habituelle d’un ancien grand joueur devenu entraîneur. Il a joué au niveau amateur avant de construire sa carrière dans les staffs techniques. Cette origine compte : elle ne préjuge pas de ses qualités, mais rappelle que son autorité s’est surtout bâtie par le travail d’entraînement et l’analyse du jeu, plutôt que par un passé de vedette.

Son passage auprès de Pep Guardiola à Manchester City constitue la ligne la plus remarquée de son CV. Travailler comme adjoint dans un club de ce calibre permet d’observer de près la préparation d’un groupe et les exigences du haut niveau. Je me méfie toutefois des raccourcis : avoir appris auprès d’un entraîneur réputé ne signifie pas qu’on reproduira ses méthodes avec le même effectif, ni dans un contexte différent.

Vicens est également associé à Marcelo Bielsa, dont il est présenté comme un admirateur. Le contraste est intéressant : Guardiola incarne une référence majeure du jeu de position, tandis que Bielsa est souvent lié à une approche très intense et à une préparation minutieuse. Cette double influence peut nourrir une réflexion personnelle, mais le plus important sera ce que Vicens met effectivement en place sur le terrain.

Une expérience de terrain qui dépasse les étiquettes

À mes yeux, le titre d’ancien adjoint est un point de départ, pas une preuve suffisante. Pour se faire une place à Lyon, le technicien devrait convaincre par ses choix, sa communication et sa capacité à obtenir des résultats. C’est dans les détails du quotidien, et non dans la proximité passée avec un grand nom, que se juge un entraîneur.

Le passage au SC Braga, un premier test comme numéro un

Au SC Braga, Carlos Vicens a quitté le rôle d’adjoint pour diriger une équipe professionnelle. Les éléments disponibles situent cette expérience autour d’un an et demi. Ce chiffre donne une mesure concrète de son temps à la tête du club, mais ne permet pas, à lui seul, de résumer son bilan : les résultats, les objectifs fixés et les conditions de son départ doivent aussi entrer dans l’évaluation.

Son passage au Portugal lui a notamment permis de travailler avec des joueurs importants du club, dont Ricardo Horta. Pour mieux situer ce contexte, je peux rapprocher son travail de la préparation de Ricardo Horta à Braga. Cette expérience peut compter dans un recrutement, car elle montre qu’il a déjà été confronté aux responsabilités d’un entraîneur principal, avec des choix à assumer au quotidien.

Le départ de Braga rappelle cependant qu’une première mission à la tête d’un club n’est pas toujours linéaire. Je ne confondrais pas une expérience interrompue avec un verdict définitif sur les compétences du coach. Pour l’OL, la question est plutôt de savoir ce qu’il a appris de cette période et comment il réagirait aux attentes d’un club français où la pression médiatique et sportive est forte.

Ce que Lyon devrait examiner avant de trancher

Une candidature sérieuse devrait être jugée sur des critères concrets, au-delà de son pedigree. Voici les points que je regarderais en priorité :

La cohérence du projet de jeu : ses idées doivent correspondre aux profils disponibles à Lyon.

: ses idées doivent correspondre aux profils disponibles à Lyon. La gestion du vestiaire : un entraîneur doit installer un cadre clair sans perdre l’adhésion des joueurs.

: un entraîneur doit installer un cadre clair sans perdre l’adhésion des joueurs. La capacité d’adaptation : Braga et Manchester City ne présentent ni les mêmes moyens ni les mêmes contraintes que l’OL.

: Braga et Manchester City ne présentent ni les mêmes moyens ni les mêmes contraintes que l’OL. La continuité sportive : la succession de Paulo Fonseca ne devrait pas se réduire à un changement de nom sur le banc.

Pour comprendre l’environnement du football portugais dans lequel il a travaillé, cette vidéo sur le club et son actualité peut apporter un éclairage complémentaire.

La succession de Paulo Fonseca, un choix stratégique pour l’OL

Le nom de Carlos Vicens circule dans un contexte où Paulo Fonseca est annoncé en partance pour le Sporting Portugal. Tant que le changement n’est pas officiellement acté, il faut distinguer les informations de mercato d’une décision confirmée. Cette prudence n’est pas du formalisme : elle évite de présenter une piste comme un fait accompli, alors que les discussions et les calendriers peuvent évoluer.

Si Lyon s’intéresse à Vicens, le club miserait sur un entraîneur encore peu expérimenté comme numéro un, mais formé dans un environnement de très haut niveau. C’est un pari défendable, à condition de l’accompagner d’un projet cohérent et de ne pas attendre de lui qu’il soit simplement « le nouvel Guardiola ». Un entraîneur adjoint peut avoir appris beaucoup sans être la copie de son ancien patron.

Je pense aussi à une situation familière dans les clubs : un changement de coach peut susciter un élan immédiat, mais cet effet ne dure pas si les joueurs ne comprennent pas rapidement les consignes. C’est pourquoi l’OL devrait surtout vérifier comment Vicens communique ses principes et ajuste son équipe lorsque le plan initial ne fonctionne pas. La réussite dépendrait moins de son CV que de sa capacité à faire adhérer le groupe.

Pour replacer cette actualité dans le paysage plus large du mercato et des décisions sportives, je peux aussi consulter les profils de joueurs suivis par d’autres directions sportives. Le parallèle rappelle une évidence : le recrutement d’un entraîneur et celui de son effectif doivent avancer ensemble, sans quoi le projet reste théorique.

Cette vidéo permet enfin de retrouver des images et des éléments de contexte autour de Carlos Vicens et de son parcours d’entraîneur.

Ce que le profil de Carlos Vicens peut apporter à Lyon

Le dossier présente un équilibre entre promesse et incertitude. L’expérience de Manchester City lui apporte une exposition au très haut niveau, tandis que Braga lui a donné une première responsabilité de numéro un. Son intérêt pour Marcelo Bielsa ajoute une autre référence, mais seule sa pratique permettra de savoir si ces influences forment une méthode cohérente.

À ce stade, je vois donc Carlos Vicens comme un candidat crédible à examiner, pas comme un successeur déjà désigné de Paulo Fonseca. Pour l’Olympique Lyonnais, le choix devra répondre à une question simple : ce profil peut-il transformer ses expériences de Manchester City et du SC Braga en un projet adapté au club ? C’est cette réponse, davantage que le prestige des noms associés à son parcours, qui déterminera la valeur de cette succession d’entraîneur et l’avenir de Carlos Vicens dans le football lyonnais.

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