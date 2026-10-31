« Sans Stéphane Heulot, j’aurais tout arrêté en juillet » : Jean-René Bernaudeau croit désormais en l’avenir de son équipe

Jean-René Bernaudeau retrouve espoir pour l’avenir de son équipe avec Stéphane Heulot

Jean-René Bernaudeau pouvait-il vraiment poursuivre sans solution pour la suite ? Et comment préserver une équipe cycliste alors que son soutien financier est appelé à évoluer ? Le manager vendéen dit avoir été proche de tout arrêter en juillet. Aujourd’hui, l’arrivée de Stéphane Heulot dans le projet lui redonne de l’espoir et une perspective pour l’avenir de l’équipe. L’enjeu dépasse une passation de fonctions : il s’agit de maintenir une structure du cyclisme professionnel, son encadrement et sa filière de formation, malgré les difficultés économiques.

Le calendrier envisagé prévoit une période de travail en commun en 2026, avant que Heulot ne prenne pleinement le relais en 2027. Ce passage de témoin intervient alors que le partenaire titre doit se retirer à la fin de 2026. Je vois dans cette succession une réponse pragmatique à une question simple : comment éviter qu’une équipe dépende d’une seule personne ? Bernaudeau ne semble plus défendre le projet seul. Il mise désormais sur un nouveau management sportif, tout en sachant que l’espoir ne remplace ni un budget ni des engagements durables.

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Une transmission qui répond à l’urgence économique

La phrase de Bernaudeau sur le mois de juillet résume la fragilité du moment : sans l’engagement de Heulot, il dit avoir envisagé d’arrêter. Je retiens surtout ce basculement, car il montre qu’une équipe ne tient pas uniquement grâce aux résultats sportifs. Il lui faut aussi un projet lisible, des partenaires et des personnes capables de convaincre lorsque les comptes se tendent.

Le départ prévu du partenaire titre à la fin de 2026 rend cette recherche de soutien financier incontournable. Il ne signifie pas, à lui seul, la disparition de la formation, mais il oblige ses dirigeants à préparer d’autres ressources. Le sujet s’inscrit dans un contexte plus large de renouvellement des partenariats, comme le montre aussi ce changement de partenaire dans le cyclisme.

Un chiffre donne la mesure de la transition : Bernaudeau aura 70 ans en 2026, après avoir dirigé sa structure pendant environ 26 ans. Ce sont des repères de parcours, pas une garantie sur la suite. La continuité dépendra surtout de la capacité du nouvel encadrement à sécuriser les moyens et à conserver la confiance des coureurs comme des partenaires.

Le relais se prépare sur deux saisons

Le calendrier annoncé ménage une étape intermédiaire : Bernaudeau et Heulot doivent travailler ensemble en 2026, avant le passage de relais envisagé en 2027. Cette période peut aider le futur dirigeant à prendre ses marques sans couper brutalement avec l’histoire de la structure. Dans le cyclisme professionnel, une transition réussie se joue autant dans les décisions que dans la manière de les faire accepter.

Heulot arrive avec une expérience récente à la tête de l’équipe Lotto, dont la mission s’est achevée. Son rôle ne consiste donc pas seulement à succéder à Bernaudeau : il devra rendre le projet crédible dans un environnement où les budgets, les effectifs et les ambitions sportives sont étroitement liés. Pour comprendre la vision du manager vendéen, on peut aussi relire ses propos sur la place du spectacle dans le Tour de France.

Je pense à une scène très concrète, sans la confondre avec une annonce officielle : un jeune coureur qui découvre le groupe ne voit pas les négociations financières, mais il ressent vite l’incertitude autour de son avenir. Une direction stable peut donc compter autant qu’un recrutement prometteur. C’est là que la transmission prend un sens sportif, pas seulement administratif.

La filière de formation, un atout à préserver

Le projet de Bernaudeau s’appuie sur une pyramide de formation, des jeunes talents jusqu’à l’équipe professionnelle. Cette organisation donne une cohérence à la structure : elle permet de repérer des coureurs, de les accompagner et de construire une identité sportive au fil des saisons. Mais elle demande du temps et des moyens. En période de difficultés économiques, la formation peut être un investissement utile, à condition de ne pas la présenter comme une solution immédiate à tous les problèmes.

Je tranche sur ce point : préserver une filière vaut mieux que promettre une reconstruction éclair. Un jeune coureur comme Aubin Sparfel, régulièrement confronté à un adversaire dominant, rappelle que le développement passe aussi par l’apprentissage de la défaite et la progression dans la durée. Une équipe qui sait accompagner ces étapes peut conserver son ambition sans céder à la course aux annonces.

Le chiffre de 2027 compte donc autant que celui de 2026 : la première année doit servir à préparer la transition, la suivante à installer le nouveau pilotage. Ce calendrier laisse peu de marge pour obtenir des garanties financières, mais il évite une rupture immédiate. L’avenir de l’équipe se jouera dans la capacité à transformer cette période de passage en projet durable.

Une ambition à concilier avec les moyens disponibles

Le maintien d’une équipe ne se décrète pas. Il dépend de contrats, d’un budget équilibré et d’un projet que les coureurs peuvent comprendre. Heulot devra donc rassurer sans promettre l’impossible, tandis que Bernaudeau pourra transmettre sa connaissance du terrain et de l’identité de la formation. Pour moi, c’est la combinaison de ces deux rôles qui peut transformer l’espoir actuel en perspective concrète.

La succession ne règle pas encore la question du financement après 2026. Elle donne toutefois un visage et un calendrier à la recherche de solutions. Si la période de travail commun permet de consolider les soutiens et de protéger la filière, l’équipe abordera la prochaine saison cycliste avec davantage de visibilité. Sans cela, le changement de direction resterait un symbole, et le peloton n’en manque pas.

Jean-René Bernaudeau ne présente plus l’avenir de l’équipe comme une impasse : Stéphane Heulot lui apporte un relais, mais le soutien financier et la continuité du projet resteront décisifs pour l’équipe cycliste et le cyclisme professionnel.

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