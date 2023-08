Quelle est la meilleure valise soute en 2023 ?

Le choix d’une valise est bien plus qu’une simple décision pratique. Il s’agit d’un compagnon de voyage, d’un gardien de nos effets personnels, qui va nous accompagner à travers aéroports, gares, hôtels et parfois même des aventures imprévues. Face à la multitude de marques, de modèles et de tailles disponibles sur le marché, il est primordial de s’orienter avec discernement. Quelle marque privilégier pour allier durabilité et esthétisme ? Quelle taille opter pour transporter 23 kg sans encombre ?

Quelle est la meilleure marque de valise de voyage ?

Le voyage, cette évasion temporelle hors de notre quotidien, requiert un allié de taille : la valise. Dans un monde où le déplacement est devenu aussi fréquent qu’essentiel, choisir la bonne marque de valise est un enjeu capital. Certains pourraient dire que l’esthétique prime, tandis que d’autres prêteraient davantage attention à la robustesse ou à la capacité de contenance.

Samsonite, marque phare du marché des bagages, s’est forgée une réputation en or au fil des décennies. Synonyme de durabilité et d’élégance, elle propose une gamme variée allant de la valise cabine au bagage soute. Leurs innovations technologiques, comme les serrures TSA intégrées ou les matériaux Curv®, illustrent leur engagement en faveur d’un voyage serein.

Delsey, fleuron français, se démarque par son souci du détail et son design chic. Si le voyageur recherche une fusion entre style et fonctionnalité, cette marque est un choix de prédilection. Les témoignages abondent quant à la résistance de leurs valises, même après de multiples périples autour du globe.

Tumi, pour ceux qui sont prêts à investir dans l’excellence, est la quintessence du luxe. Outre leur élégance, les valises Tumi sont dotées de fonctionnalités qui facilitent le déplacement, telles que des poches frontales facilement accessibles ou des compartiments spécifiques pour les appareils électroniques.

La meilleure marque dépendra donc des priorités du voyageur. Pour certains, l’histoire et la renommée d’une marque, comme Samsonite, seront décisives. Pour d’autres, la singularité d’un design, à l’image de Delsey, emportera la mise. Et pour ceux qui voient le voyage comme une expérience haut de gamme, Tumi répondra à leurs aspirations les plus élevées.

Quelle taille de valise pour 23 kg ?

La question de la taille adéquate pour une valise de 23 kg est essentielle pour éviter les surcoûts à l’aéroport et garantir un déplacement aisé. Il ne s’agit pas seulement du poids, mais également de la capacité de contenance et de la répartition du poids à l’intérieur de la valise.

Une valise enregistrée en soute, pour un poids de 23 kg, se situe généralement entre 70 et 80 cm de hauteur. La contenance varie entre 80 et 110 litres. Cette taille offre suffisamment d’espace pour les longs voyages ou ceux qui nécessitent une garde-robe variée. Une bonne répartition est essentielle : les articles lourds au centre, entourés de vêtements plus légers, assurent stabilité et sécurité à vos affaires.

Les matériaux de la valise jouent également un rôle dans la détermination de la taille. Une valise rigide, telle que celles en polycarbonate, offre une protection maximale, mais pèse aussi plus lourd à vide. À l’inverse, une valise en tissu est plus légère, mais offre moins de protection contre les chocs. Les voyageurs devraient donc évaluer le type de voyage (affaires, loisirs, aventure) avant de choisir.

Il est recommandé de toujours vérifier les dimensions autorisées par la compagnie aérienne. Même si votre valise pèse moins de 23 kg, elle pourrait être refusée si elle dépasse les dimensions permises. Et, au-delà des dimensions, veillez à choisir une valise avec des roues de qualité et une poignée ergonomique pour faciliter vos déplacements dans les aéroports et les gares.