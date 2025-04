Espagne et Portugal : coupure de courant géante

Comment a-t-on pu en arriver à une situation où deux pays entiers — et même certaines zones limitrophes de France — se retrouvent brutalement plongés dans le noir ? Je me suis posé cette question, comme beaucoup d’autres, en voyant les lumières vaciller chez moi ce midi-là.

Tableau récapitulatif des impacts

Zones touchées Principaux impacts Heure approximative Remarques Espagne entière Métro stoppé, aéroports paralysés, feux éteints 12h25 Centres commerciaux évacués Portugal entier Transports urbains bloqués, aéroports perturbés 12h30 Confusion généralisée Régions françaises proches Pertes de signal Wi-Fi, microcoupures 12h40 Moins sévère

Chute de la consommation électrique

Consommation en mégawatts (-41% de consommation en moins en moins d’une heure) :

Avant 12h30 : 26 695 MW

26 695 MW Après 12h30 : 15 970 MW

Comment cela s’est-il produit ?

Franchement, au début, comme tout le monde, j’ai pensé à un simple problème technique. Un disjoncteur géant qui aurait sauté quelque part. Mais rapidement, en écoutant les infos et en échangeant avec mes amis restés coincés dans le métro de Madrid ou à l’aéroport de Lisbonne, j’ai compris que la situation était bien plus sérieuse.

Les pannes massives ont impacté :

Les transports : Métros arrêtés à Madrid et Barcelone, trains à grande vitesse immobilisés.

: Métros arrêtés à Madrid et Barcelone, trains à grande vitesse immobilisés. Les aéroports : Chaos à Lisbonne, Madrid, Séville, Barcelone, Malaga…

: Chaos à Lisbonne, Madrid, Séville, Barcelone, Malaga… Les réseaux urbains : Feux de circulation éteints, centres commerciaux comme l’Illa Diagonal à Barcelone évacués.

: Feux de circulation éteints, centres commerciaux comme l’Illa Diagonal à Barcelone évacués. Les communications : Pertes de réseau Wi-Fi généralisées.

Et le plus troublant ? L’alimentation électrique a brièvement repris avant de retomber quelques minutes plus tard. Comme une lampe qui clignote avant de rendre l’âme.

Pourquoi cette coupure géante ?

À ce jour, aucune explication officielle claire n’a été fournie. Plusieurs pistes sont évoquées :

Défaillance technique majeure du réseau Red Eléctrica de España (REE).

du réseau Red Eléctrica de España (REE). Cyberattaque : L’Institut national de cybersécurité espagnol (INCIBE) a ouvert une enquête.

: L’Institut national de cybersécurité espagnol (INCIBE) a ouvert une enquête. Surcharge ou sabotage : certains experts, que j’ai pu lire dans différents médias espagnols, n’écartent pas ces hypothèses.

En tout cas, les autorités appellent à rester calme et assurent que toutes les ressources sont mobilisées pour comprendre ce qui s’est passé.

Mon expérience personnelle

Quand la lumière s’est éteinte chez moi, j’ai tout de suite pensé que c’était une panne locale. Mais en recevant un message de mon ami vivant à Lisbonne qui disait « blackout ici aussi », j’ai eu un petit frisson. Surtout en lisant sur les réseaux sociaux que les métros étaient à l’arrêt et que certains magasins de Barcelone fermaient en urgence.

Heureusement, l’électricité a été rétablie après quelques heures, même si certaines régions ont mis plus de temps à retrouver une situation normale.

Comment se préparer à d’autres coupures ?

Suite à cet épisode, je me suis fait une petite liste de précautions simples mais vitales :

Toujours avoir une batterie externe chargée pour le téléphone.

pour le téléphone. Stocker un minimum d’eau et de nourriture non périssable.

non périssable. Prévoir une lampe torche facilement accessible.

facilement accessible. S’informer rapidement auprès de sources fiables et officielles en cas de coupure.

Astuce personnelle : J’ai aussi commencé à utiliser une petite radio à pile pour rester connecté même sans internet !

Le risque permanent

La coupure de courant en Espagne et au Portugal a démontré combien notre quotidien est fragile face aux aléas énergétiques. Sans explication définitive pour le moment, il reste essentiel de se préparer et de rester vigilant pour l’avenir.

Et vous, étiez-vous prêt pour une telle panne ? Moi, clairement, pas autant que je le croyais…

Espérons que l’incident restera une alerte sans suite dramatique.