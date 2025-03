Contrôle technique 2025 renforcé : tous les ans pour certains véhicules

Un changement qui fait réagir

Chaque conducteur s’est déjà demandé si son véhicule passerait le prochain contrôle technique sans encombre. Mais dès 2025, la question ne sera plus seulement « quand », mais aussi « à quelle fréquence ? » Une récente réglementation impose un contrôle annuel à certains véhicules. Pourquoi ce renforcement, qui est concerné et comment s’y préparer ?

Pourquoi un contrôle plus strict ?

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 38 % des accidents graves impliquent des voitures de plus de dix ans. L’usure des pièces, notamment les freins et les suspensions, est souvent en cause. Pour limiter les risques, la France harmonise ses règles avec celles de ses voisins européens, à l’image de l’Allemagne qui détecte chaque année 12 % de véhicules dangereux parmi les modèles anciens.

L’objectif est clair : renforcer la sécurité routière et réduire la pollution.

Qui est concerné par ce contrôle technique annuel ?

Si vous possédez l’un des véhicules suivants, cette nouvelle réglementation vous concerne :

Type de véhicule Condition Voitures immatriculées avant 2015 Contrôle tous les ans Utilitaires légers (< 3,5 tonnes) Contrôle annuel obligatoire Motos et scooters (> 125 cm³) Nouveau contrôle plus fréquent Véhicules autonomes Diagnostic semestriel

Les voitures de collection, engins agricoles et véhicules militaires sont exemptés sous certaines conditions.

L’impact sur le budget des automobilistes

Faire passer un contrôle technique chaque année a un coût. Aujourd’hui, il faut compter 100 € en moyenne par passage, avec des variations selon les régions. Cette dépense devient récurrente, impactant surtout ceux qui roulent avec de vieux modèles, souvent par nécessité.

Pourquoi une hausse des prix est à prévoir ?

Pénurie de techniciens qualifiés

Investissement dans de nouveaux équipements de diagnostic

Hausse du nombre de contre-visites

Comment éviter la contre-visite ?

Personne n’a envie de payer 85 € supplémentaires pour une contre-visite. Voici trois conseils pour anticiper :

Vérifications régulières : pneus, freins, feux, liquides

: pneus, freins, feux, liquides Pré-contrôle chez un garagiste : 6 semaines avant la date butoir

: 6 semaines avant la date butoir Comparaison des tarifs : certains centres affichent des écarts allant jusqu’à 40 €

Des problèmes avec les véhicules modernes ?

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ce ne sont pas uniquement les voitures anciennes qui posent problème. Les hybrides et électriques réservent aussi des surprises. Les techniciens pointent du doigt :

Des diagnostics opaques sur les batteries

Un accès restreint aux données des constructeurs

Des anomalies sur des modèles récents

Un levier pour la transition écologique

Les voitures concernées par le renforcement du contrôle émettent 53 % de plus de NOx et 48 % de plus de particules fines. De nouvelles mesures sont donc mises en place :

Contrôle renforcé des filtres à particules

Analyse des émissions en temps réel

Diagnostic du système de climatisation

Une prime à la casse revue et corrigée devrait accompagner ces mesures dès juin 2025.

Un tournant pour les automobilistes

Ce durcissement réglementaire n’est pas anodin. Entre la sécurité des usagers et les contraintes budgétaires, l’enjeu est équilibré. Mais une chose est sûre : en 2025, chaque véhicule devra prouver qu’il est encore apte à rouler.