Nouvelle Tesla Model Y : tout ce qu’il faut savoir sur cette version restylée

Une mise à jour attendue pour un SUV électrique phare

Vous cherchez une voiture électrique performante avec une bonne autonomie, un design modernisé et des équipements améliorés ? La nouvelle Tesla Model Y pourrait bien être celle qu’il vous faut. Avec une autonomie en hausse, un intérieur repensé et un design inspiré du Cybertruck, ce restylage promet de relancer l’intérêt pour le SUV électrique le plus vendu au monde. Mais que vaut vraiment cette version 2025 ? Voyons cela en détail.

Les principales caractéristiques de la Tesla Model Y restylée

Version Prix Autonomie (WLTP) Consommation Accélération 0-100 km/h Propulsion 44 990 € 500 km 13,9 kWh/100 km 5,9 s Grande Autonomie Propulsion 46 990 € 622 km 14,2 kWh/100 km 5,6 s Grande Autonomie Transmission Intégrale 52 990 € 586 km 14,8 kWh/100 km 4,8 s

Un design modernisé inspiré du Cybertruck

La Tesla Model Y 2025 adopte un look plus futuriste avec une face avant épurée et une signature lumineuse LED plus marquante. L’arrière intègre désormais une barre lumineuse sur toute la largeur, ajoutant une touche premium. La silhouette est un peu plus longue (+4 cm), optimisant ainsi l’aérodynamisme et l’efficacité énergétique.

Nouvelles options de couleur :

Rouge Ultra

Gris Stealth

Une autonomie en hausse grâce à un travail sur l’aérodynamisme

L’amélioration de l’efficacité aérodynamique permet à toutes les versions de gagner quelques kilomètres d’autonomie. Le modèle Grande Autonomie Propulsion atteint ainsi 622 km en cycle mixte WLTP, ce qui le place parmi les meilleures offres du marché.

Points clés sur l’autonomie :

Optimisation du bouclier et des rétroviseurs

Nouveau spoiler arrière

Jantes remodelées pour réduire la traînée

Un habitacle repensé pour plus de confort

L’intérieur du Model Y 2025 bénéficie d’une finition améliorée avec des matériaux haut de gamme :

Sièges ventilés pour plus de confort en toute saison

pour plus de confort en toute saison Nouveau système audio avec 16 haut-parleurs et un subwoofer

avec 16 haut-parleurs et un subwoofer Amélioration de l’insonorisation (-20% de bruits ambiants)

(-20% de bruits ambiants) Nouvel écran tactile 8 pouces à l’arrière pour les passagers

Performances et recharge

La Tesla Model Y conserve des performances impressionnantes, avec une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 4,8 secondes pour la version Grande Autonomie Transmission Intégrale.

Côté recharge, les versions haut de gamme supportent une puissance de charge maximale de 250 kW, permettant de récupérer près de 80% de batterie en une vingtaine de minutes sur un Superchargeur Tesla.

Conclusion : une mise à jour réussie ?

La Tesla Model Y 2025 apporte des améliorations significatives sans toucher à ses tarifs d’entrée de gamme. Son autonomie légèrement en hausse, son confort amélioré et son design modernisé la rendent plus attractive que jamais. Si vous hésitiez encore à passer à l’électrique, ce Model Y restylé pourrait bien être l’argument décisif.