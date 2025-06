Léa Salamé au 20h de France 2 : un pari audacieux qui bouscule le paysage médiatique

Quand j’ai appris que Léa Salamé allait présenter le JT de 20h sur France 2, j’ai d’abord été surprise. Puis très vite, je me suis dit : « Et maintenant ? ». Que va devenir France Inter ? Et surtout, comment va-t-elle gérer ce tournant dans sa carrière déjà bien remplie ? Autour d’un café, c’est typiquement le genre de discussion qu’on aurait entre amis. Parce qu’au fond, cette nouvelle touche autant les amoureux de l’info que les curieux du petit écran.

Les mouvements clés autour de Léa Salamé

Poste actuel / précédent Nouveau poste Date de prise de fonction Particularités Présentatrice matinale France Inter Présentatrice JT de 20h sur France 2 Septembre 2025 Quitte la radio, reste sur « Quelle époque » Co-animatrice avec Nicolas Demorand Départ de la matinale Juin 2025 Fin de 10 ans de collaboration Animatrice de « Quelle époque ! » Conserve son émission N/A Continue le samedi soir Succède à Anne-Sophie Lapix 20h France 2 26 juin dernier JT pour Lapix Lapix rejoint RTL et M6 à la rentrée

Une voix familière qui quitte nos matinées

Je l’ai écoutée des années dans la matinale de France Inter. Sa voix, son ton direct, son énergie dès 7h du matin, c’était devenu une habitude rassurante. Avec Nicolas Demorand, elle formait un duo bien huilé, presque complice. Mais voilà, après dix ans de matinale, Léa Salamé raccroche. Et franchement, ce n’est pas rien.

Ce départ marque la fin d’un cycle. Et forcément, cela pose la question de la suite :

Que deviendra le 7/10 , émission la plus écoutée de France Inter ?

, émission la plus écoutée de France Inter ? Est-ce que Nicolas Demorand va suivre ?

Et surtout, qui pour reprendre le flambeau dans cette tranche stratégique ?

Pourquoi ce choix maintenant ?

C’est peut-être ça que j’admire le plus : elle n’a pas pris la décision à la légère. En 2017, on lui proposait déjà le 20h, elle avait refusé. Cette fois, elle a dit oui. Elle aurait pu partir chez BFMTV, où un gros salaire l’attendait pour un talk-show. Mais elle a choisi de rester sur le service public.

Ce choix, elle l’a fait aussi parce qu’on lui permettait de conserver « Quelle époque ! », l’émission du samedi soir qu’elle a su imposer. Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, a dû jouer serré pour la garder.

Le dilemme politique : et Glucksmann dans tout ça ?

Un point de crispation revient souvent dans les couloirs : peut-elle couvrir l’élection présidentielle de 2027 en restant objective, alors que son compagnon Raphaël Glucksmann est député européen et potentiellement candidat ?

La question mérite d’être posée. En 2022, elle avait animé le débat de l’entre-deux-tours sans encombre, son compagnon étant alors discret politiquement. Mais en 2027, si la campagne s’emballe, il faudra sans doute qu’elle prenne des distances.

Une nouvelle ère pour le JT de 20h

En reprenant le flambeau de Anne-Sophie Lapix, Léa Salamé devient la figure principale de l’information du soir. Et là, on touche à quelque chose de symbolique. Le 20h de France 2, c’est bien plus qu’un journal télévisé. C’est une institution.

Et avec Léa Salamé, on passe à une journaliste incisive, moderne, qui n’a pas peur de déranger. Je suis curieuse de voir comment elle va faire évoluer le ton du JT. Plus vivant ? Plus interactif ? Moins figé ? C’est tout ce qu’on peut espérer.

Ce qu’il faut retenir (et ce que j’en pense vraiment)

Pour résumer, ce changement majeur bouscule pas mal de repères, mais :

C’est un pari audacieux pour France 2.

pour France 2. C’est une perte énorme pour France Inter , qui va devoir se réinventer.

, qui va devoir se réinventer. C’est une chance pour le 20h de gagner en personnalité.

Et moi, en tant que fidèle auditrice puis téléspectatrice, je trouve ça excitant. Léa Salamé au 20h, ce n’est pas juste un transfert de chaîne : c’est une nouvelle manière de faire de l’info qui s’installe au cœur du prime time.

Une page importante de sa carrière

En rejoignant le JT de 20h de France 2, Léa Salamé tourne une page importante de sa carrière tout en écrivant une nouvelle ligne de l’histoire médiatique française. Et si cette mutation télévisuelle crée autant d’attentes, c’est bien parce qu’elle touche à ce que nous avons tous en commun : notre manière de nous informer au quotidien.

Alors oui, Léa Salamé 20h, c’est bien plus qu’un titre : c’est une promesse de renouveau.