La transition énergétique en temps de crise budgétaire : mission impossible ?

Le grand écart des investissements verts et de la gestion de la dette, c’est LA question qui hante les ministères et les industriels. Je me souviens avoir lu récemment cette question pertinente dans un média engagé sur les acteurs de l’énergie : comment financer un virage écologique ambitieux quand on a déjà du mal à boucler les fins de mois à l’échelle d’un État ?

Le dilemme : investir vert quand le rouge domine les finances

Je vous pose la question franchement : peut-on décemment parler de voitures électriques et de rénovation thermique quand le déficit public file vers les 5,4 % du PIB, et que notre dette dépasse les 115 % ? Spoiler : oui. Et je vais vous expliquer pourquoi, chiffres à l’appui.

Les chiffres clés de la transition énergétique en contexte de crise

Indicateur Valeur (projection 2025-2030) Déficit public en 2025 5,4 % du PIB Dette publique en 2025 115 % du PIB Objectif de baisse des émissions -55 % d’ici 2030 (vs. 1990) Besoins d’investissements verts 110 Md€/an en 2030 (dont 63 Md nets) Coût de l’inaction climatique -15 points de PIB mondial d’ici 2050 Perte de recettes fiscales liées à l’électrification -30 Md€ en 2050

Investir, oui, mais comment ?

Quand on entend parler de milliards, on imagine des grandes enveloppes dans les mains d’hommes en costume à Bercy. Mais dans la réalité, c’est plus subtil que ça. La transition écologique ne repose pas uniquement sur l’État. L’argent public, c’est le coup d’envoi. Le gros du match, lui, se joue côté privé.

Moi-même, en voulant changer ma vieille chaudière fioul par une pompe à chaleur, je me suis demandé si c’était vraiment « rentable ». Et c’est là tout l’enjeu : créer les conditions pour que chacun, du particulier au géant industriel, ait envie d’investir vert sans se ruiner.

Ce qu’on peut faire (et qu’on devrait faire plus souvent)

Créer un cadre lisible : les entreprises, comme les ménages, ont besoin de stabilité. Couper des aides du jour au lendemain (coucou MaPrimeRénov’) sape la confiance.

Réorienter les aides inefficaces : inutile de subventionner des travaux qui ne réduisent pas significativement les émissions.

: inutile de subventionner des travaux qui ne réduisent pas significativement les émissions. Miser sur les prêts et garanties plutôt que de tout subventionner : l’effet levier est plus fort.

plutôt que de tout subventionner : l’effet levier est plus fort. Tarifer intelligemment le carbone : un prix du carbone progressif et socialement juste peut encourager sans punir.

Mais… et le social dans tout ça ?

Là, je pense à mon cousin qui roule au diesel dans une zone blanche sans transports en commun : non, on ne peut pas exiger une transition verte si on n’aide pas les plus vulnérables. Interdire le thermique, c’est bien. Proposer des alternatives crédibles, c’est mieux.

Même combat pour les entreprises. Imaginez une PME en milieu rural à qui on demande de « décarboner ». Si c’est pour qu’elle mette la clé sous la porte, on a tout perdu. D’où l’importance d’un accompagnement ciblé, des aides différenciées et une vision de long terme.

L’écologie au régime sec ?

On pourrait croire que le gouvernement a gardé son cap vert. En réalité, c’est un peu du maquillage budgétaire. Oui, le « service public de l’énergie » a reçu un coup de pouce, mais pour compenser des prix de marché, pas pour investir. Dans le même temps, la biodiversité perd près de 20 % de ses moyens, et la transition énergétique voit ses crédits fondre, surtout côté mobilité électrique et rénovation.

À titre personnel, j’ai vu un ami mettre son projet de panneaux solaires en pause, faute de visibilité sur les aides. Et il n’est pas le seul. Des entreprises comme Systovi ou General Electric sabrent déjà dans leurs effectifs. Sans prévisibilité, même les plus motivés lèvent le pied.

L’alternative à l’inaction : payer l’addition plus tard

Alors, on continue à couper dans le vert ? Attention : le coût de l’inaction est colossal. D’après des estimations croisées de banques centrales, laisser filer le réchauffement à +3°C nous coûterait 15 % de PIB mondial. Soit une bombe économique. La transition a un prix, mais l’inaction est hors de prix.

La transition énergétique ne peut attendre, même en temps de crise budgétaire

Oui, nous sommes fauchés, mais nous n’avons pas le luxe d’attendre. Chaque euro non investi aujourd’hui coûtera des milliards demain, en pertes humaines, sociales, économiques. C’est maintenant qu’il faut poser les rails, même si le train avance lentement. Il y aura des choix à faire, des arbitrages à assumer. Mais il n’y a rien de plus dangereux que l’immobilisme, surtout quand la maison brûle déjà.

La transition énergétique en temps de crise budgétaire est un défi, pas une excuse.