Forte chute des taux des livrets d’épargne A, LDD, LEP en août de 2,4 à 1,7%

Mon premier réflexe : me poser les vraies questions

Quand j’ai appris que les taux des livrets d’épargne allaient encore baisser à 1,7 % en août, je me suis demandé :

Est-ce que ça vaut encore le coup de laisser mon argent sur un livret A ?

Est-ce le bon moment pour diversifier mon épargne ?

Comment limiter la casse sans prendre de risques démesurés ?

Je ne suis pas le seul. Autour de moi, amis, collègues ou même mes parents commencent à se poser les mêmes questions.

Tableau comparatif des baisses de taux depuis 2024

Produit d’épargne Taux avant fév. 2024 Taux fév. 2024 Taux estimé août 2025 Livret A 3,00 % 2,40 % 1,70 % LDDS 3,00 % 2,40 % 1,70 % LEP 4,00 % 3,50 % Taux à confirmer

Un Livret A au plafond (22 950 €) passerait de 550 € à seulement 390 € de gain annuel, soit 160 € de moins.

Pourquoi cette baisse ? Ce que j’ai compris

La banque de France utilise une formule assez technique, mais en résumé :

L’inflation est en baisse (seulement 0,8 % en mars selon l’Insee)

Les taux interbancaires sont aussi à la traîne (autour de 2,4 %)

Donc, logiquement, le taux du livret A, du LDDS et peut-être même du LEP va suivre la pente descendante.

Concrètement, que signifie un taux à 1,7 % ?

Un exemple tout simple :

J’ai un Livret A rempli à 22 950 €.

À 2,4 %, je gagnais 550,80 € par an.

À 1,7 %, ce serait 390,15 €, soit 160 € en moins pour exactement la même somme.

C’est comme si on m’enlevait l’équivalent de deux pleins d’essence ou d’une facture EDF, sans que je touche à rien. Frustrant, non ?

Ce que je fais pour réagir : mes pistes à explorer

J’ai décidé de ne pas rester passif. Voici ce que j’envisage :

Comparer les autres produits réglementés : Le LEP reste plus intéressant, mais est soumis à des conditions de revenus.

: Le reste plus intéressant, mais est soumis à des conditions de revenus. Regarder les comptes à terme ou assurances-vie (en fonds euros) avec des taux garantis plus compétitifs.

ou (en fonds euros) avec des taux garantis plus compétitifs. Allouer une petite part à des supports dynamiques (ETF, SCPI…) si j’ai une épargne de précaution déjà constituée.

Pourquoi je garde quand même un livret A

Même si le rendement est faible, je garde un minimum pour :

Mes urgences (frais imprévus, réparations…)

(frais imprévus, réparations…) La sécurité (aucun risque de perte)

(aucun risque de perte) Sa disponibilité immédiate, surtout en cas de pépin

Agir avant que la chute ne me coûte plus cher

La chute du taux des livrets d’épargne à 1,7 % en août n’est pas qu’un chiffre technique. Elle touche nos économies du quotidien. Et même si on ne peut pas contrôler les décisions de la Banque de France, on peut au moins s’adapter, anticiper, et faire des choix éclairés.

Je préfère perdre un peu aujourd’hui en changeant mes habitudes que voir mon argent s’éroder lentement sans réagir. Et vous, vous faites quoi pour éviter de subir cette baisse ?