Où placer son argent quand le Livret A ne suffit plus ? Mes meilleures alternatives testées

Le Livret A ne rapporte plus assez, et on le sait tous. Le taux a chuté, l’inflation grignote les intérêts… et votre argent dort. Mais alors, quelles sont les alternatives crédibles au Livret A ? Est-il possible d’épargner autrement sans prendre trop de risques ? J’ai moi-même exploré plusieurs options, et je vous partage ici mes pistes concrètes, testées et comparées. Objectif : faire mieux que 2,4 %… sans perdre le sommeil.

Comparatif des alternatives au Livret A

Placement Taux moyen (2025) Risque Plafond Fiscalité Livret A 2,4 % Très faible 22 950 € Aucune LDDS 2,4 % Très faible 12 000 € Aucune LEP 3,5 % Très faible 10 000 € Aucune (sous conditions de revenus) Assurance vie (fonds €) ≈ 3 % Faible Aucun plafond Avantageuse après 8 ans Compte à terme 3 à 3,5 % Faible Variable Imposable SCPI 4 à 5 % Modéré Aucun plafond Imposable

Rentabilité en 2025

Rentabilité nette estimée pour 10 000 € placés pendant un an :

Livret A : +240 €

LDDS : +240 €

LEP : +350 € (si éligible)

Assurance vie (fonds euros) : +300 €

Compte à terme : +350 €

SCPI : +450 à +500 € (mais non garanti)

Pourquoi j’ai délaissé le Livret A (et ce que j’ai fait à la place)

Comme beaucoup, j’ai longtemps considéré le Livret A comme une évidence. Accessible, garanti, sans impôts… Mais voilà : je voyais mon épargne stagner pendant que mes factures augmentaient. J’ai donc pris le temps de regarder d’autres options — sans tomber dans des placements hasardeux.

1. Le LEP : l’alternative méconnue… mais redoutable

J’ai découvert le Livret d’épargne populaire (LEP) un peu par hasard, en discutant avec ma conseillère. À ma grande surprise, j’y étais éligible. Son taux de 3,5 % en 2025 dépasse largement celui du Livret A, sans rien perdre en sécurité.

Avantages :

Taux nettement supérieur

Argent disponible à tout moment

Aucun impôt, aucun prélèvement social

Inconvénients :

Plafond plus bas (10 000 €)

Réservé aux foyers modestes

Conseil : même si vous pensez ne pas y avoir droit, vérifiez quand même. Beaucoup passent à côté !

2. L’assurance vie en fonds euros : le retour en grâce

Je pensais que l’assurance vie était réservée aux gros patrimoines. Faux ! J’ai ouvert un contrat 100 % fonds euros chez un assureur en ligne. Résultat : près de 3 % de rendement sans prendre de risques, et avec une fiscalité douce après 8 ans.

Pourquoi je recommande cette solution :

Capital garanti

Disponible à tout moment

Fiscalité avantageuse à partir de la 9e année

Bon à savoir : préférez les contrats sans frais d’entrée et bien notés sur internet.

3. Les comptes à terme : bloquer pour mieux gagner

J’ai aussi testé un compte à terme sur 12 mois. Le principe : je dépose une somme, elle est bloquée pendant un an, et le taux est garanti dès le départ. J’ai obtenu 3,3 % avec ma banque en ligne.

À retenir :

Taux connu à l’avance

Sécurité du capital

Fiscalité classique (PFU)

Parfait pour une somme que je n’avais pas besoin d’utiliser rapidement.

4. Les SCPI : pour ceux qui voient plus loin

Attention, ici on sort des sentiers battus. Les SCPI (sociétés civiles de placement immobilier) m’ont permis de diversifier un peu plus. C’est plus risqué, oui, mais le rendement dépasse souvent 4 %.

Je garde en tête qu’il s’agit d’un investissement immobilier indirect, donc pas aussi liquide ni aussi sûr qu’un livret. Mais sur le long terme, ça peut vraiment valoir le coup.

Que faire quand tous les livrets sont pleins ?

C’est une question que m’a posée un ami récemment. S’il ne reste plus de place sur le Livret A, le LDDS, le LEP… voici les options à envisager sans trop de risques :

Assurance vie en fonds euros

Compte à terme avec horizon défini

PEL (mais uniquement s'il est ancien ou si vous visez un projet immobilier)

Livret bancaire en ligne avec taux promotionnels (attention aux pièges !)

Votre épargne mérite mieux

J’ai appris une chose en me penchant sérieusement sur mes finances : la diversification est essentielle. Rester uniquement sur le Livret A, c’est laisser de l’argent sur la table.

Un peu sur le Livret A pour l’urgence

Le reste sur LEP (si éligible), LDDS, assurance vie ou compte à terme

Envisager les SCPI ou l’immobilier pour une vision à long terme

Je ne suis pas devenu riche du jour au lendemain. Mais j’ai gagné en sérénité et j’ai fait travailler mon argent intelligemment.

Et vous, êtes-vous prêt à dépasser le Livret A ?

