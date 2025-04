Leak du remaster de Oblivion The Elder Scrolls IV : la nostalgie en haute définition

Qui n’a jamais rêvé de replonger dans The Elder Scrolls IV: Oblivion, ce chef-d’œuvre des RPG, mais avec des graphismes et des mécaniques dignes de 2025 ? Et si je vous disais que cette attente pourrait toucher à sa fin grâce au remaster d’Oblivion ? Depuis quelques jours, la toile s’agite : entre fuites d’images, détails croustillants et date de sortie supposée, difficile de rester de marbre.

Ce que l’on sait du remaster d’Oblivion en un clin d’œil

Élément Détails connus Titre officiel The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Développeur Virtuos Studios Date de sortie estimée Semaine du 21 avril 2025 Plateformes probables Xbox, PC, Game Pass Nouveautés confirmées – Blocage inspiré des Souls-like – Icônes de furtivité mises en évidence – Système d’endurance revisité – Réactions aux coups ajoutées – Refonte du HUD – Archery entièrement amélioré

Une fuite qui réveille la communauté

Quand j’ai vu passer les premières images du remaster d’Oblivion sur les réseaux, je vous avoue que mon cœur de joueur s’est emballé. Cette annonce officieuse n’est pas sortie de nulle part. Des captures d’écran et des informations ont discrètement fait surface, relayées par des insiders reconnus comme Jeff Grubb, ce qui laisse peu de place au doute.

Si, comme moi, vous êtes du genre à guetter la moindre info sur les RPG cultes, vous avez sûrement remarqué que cette version remasterisée promet bien plus qu’un simple lifting visuel.

Des mécaniques de jeu modernisées

Ce qui m’a le plus frappé, c’est la volonté d’adapter les contrôles à notre époque sans trahir l’âme d’Oblivion. Voici les changements qui m’ont le plus interpellé :

Le blocage inspiré des Souls-like , qui devrait rendre les combats plus tactiques.

, qui devrait rendre les combats plus tactiques. Des réactions aux coups ajoutées , histoire de rendre les affrontements plus vivants.

, histoire de rendre les affrontements plus vivants. L’interface utilisateur revue , finie la vieille HUD rigide de 2006 !

, finie la vieille HUD rigide de 2006 ! Une discrétion plus intuitive , grâce aux icônes de furtivité qui s’illuminent.

, grâce aux icônes de furtivité qui s’illuminent. Une endurance repensée , ce qui peut transformer votre manière d’explorer Cyrodiil.

, ce qui peut transformer votre manière d’explorer Cyrodiil. Et pour les amateurs d’archerie comme moi, l’arc a été totalement revisité. J’imagine déjà la précision et la fluidité d’un headshot bien placé.

Plateformes et éditions : ce que les fuites laissent deviner

J’aimerais vous dire que ce remaster sortira sur toutes les machines, mais les images suggèrent plutôt une arrivée sur Xbox, PC et Game Pass. Pour les collectionneurs, une édition Deluxe physique semble également au programme, renforçant la probabilité d’une sortie console prioritaire. Aucune confirmation officielle pour le moment, mais l’indice est trop gros pour être ignoré.

Un remaster attendu, mais pas confondu avec Skyblivion

Petite précision utile : ne confondez pas ce remaster avec Skyblivion, le projet passionné de fans qui offre une relecture d’Oblivion dans le moteur de Skyrim. Ici, il s’agit bien d’un remaster officiel orchestré par Virtuos Studios — une nuance qui change tout, surtout côté optimisation et contenu.

Oblivion revient, prêt à conquérir une nouvelle génération

En tant que joueur de longue date, je me pose toujours la même question : ce remaster d’Oblivion The Elder Scrolls IV sera-t-il à la hauteur de mes souvenirs ou dépassera-t-il mes attentes ? Une chose est sûre, entre les fuites crédibles et l’excitation grandissante, ce retour semble inévitable et imminent. Alors préparez vos armures et vos sorts, Oblivion The Elder Scrolls IV Remaster s’apprête à nous replonger dans l’un des mondes les plus fascinants du jeu vidéo.