La France vend-elle illégalement des armes à Israël ? Un cargo est en route

La France vend illégalement des armes à Israël. C’est une phrase que j’ai longtemps refusé de croire. Je me disais : « Impossible que notre pays, réputé pour sa diplomatie et son respect du droit international, puisse tremper dans un tel trafic. » Et pourtant…

Tableau des livraisons françaises à Israël (2023-2025)

Date Contenu des livraisons Lieu de départ Destination finale Entreprise concernée Octobre 2023 100 000 maillons pour mitrailleuses Marseille Israël Eurolinks 3 avril 2025 20 tonnes de pièces détachées (26 palettes) Fos-sur-Mer Haïfa (via Italie) Eurolinks / IMI 22 mai 2025 2 millions de maillons (M9 et M27) Fos-sur-Mer Haïfa Eurolinks / IMI 5 juin 2025 14 tonnes de pièces pour cartouches Fos-sur-Mer Haïfa Eurolinks / IMI

Sources : Disclose / The Ditch

Pourquoi est-ce si grave ?

Je me pose une question simple : comment un État qui se dit attaché aux droits humains peut-il continuer à fournir du matériel de guerre à un pays accusé par l’ONU de risque de génocide ? Ce n’est pas une opinion : ce sont des faits documentés.

Depuis le début de l’année 2025, trois cargaisons d’équipements militaires français sont parties en douce vers Israël. À chaque fois, la méthode est la même :

Départ discret de Fos-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône

Transport sur des navires commerciaux comme le Contship Era

Livraison finale à Israel Military Industries, un acteur majeur de l’armement israélien

Le plus choquant ? Les pièces sont fabriquées chez nous, à Marseille, par la société Eurolinks. Ce sont de simples « maillons », dit-on, pour relier des balles. Mais ces chaînes alimentent des armes utilisées dans des zones de guerre, notamment à Gaza.

Ce que le gouvernement dit… et ce qu’il fait

Le plus difficile à avaler, c’est ce sentiment qu’on nous prend pour des naïfs.

Le président Macron nie toute livraison directe d’armes à Israël .

. Son ministre des Armées, Sébastien Lecornu , a d’abord parlé de réexportation vers d’autres pays… puis a changé de version.

, a d’abord parlé de réexportation vers d’autres pays… puis a changé de version. Aucune vérification sérieuse n’est faite sur place pour savoir qui reçoit vraiment ces armes.

J’ai l’impression d’assister à un ballet d’excuses, où chaque phrase vise à gagner du temps, à calmer l’opinion publique… sans jamais vraiment expliquer les faits.

Et sur le terrain, que se passe-t-il ?

Je n’oublierai jamais les images du massacre de la farine, en février 2024. Plus d’une centaine de civils palestiniens tués près d’un convoi d’aide humanitaire, à Gaza. Ce jour-là, des mitrailleuses Negev 5, compatibles avec les maillons français livrés par Eurolinks, auraient été utilisées.

C’est là que la réalité m’a frappé : chaque pièce d’armement produite ici peut finir par ôter une vie là-bas. En tant que citoyen, comment ne pas se sentir responsable ?

Comment peut-on tolérer cela ?

Voilà ce que j’aimerais qu’on se demande, ensemble :

Pourquoi aucune transparence n’est exigée sur ces livraisons ?

Comment peut-on parler d’éthique en politique étrangère tout en armant un pays en guerre ?

Que reste-t-il du respect du droit international, si même la France s’en écarte ?

Ce que je retiens

À chaque cargaison qui part, c’est une partie de notre conscience collective qui s’envole. En tant que journaliste et citoyen, je ne peux plus détourner le regard. La France vend illégalement des armes à Israël, et ce n’est pas une rumeur, c’est une réalité prouvée.

Nous méritons mieux que le silence. Nous méritons des réponses.

À retenir (et à partager)

La France continue en secret à livrer des équipements militaires à Israël , malgré les alertes internationales.

, malgré les alertes internationales. Ces pièces, fabriquées à Marseille, ont été utilisées dans des contextes meurtriers, notamment à Gaza.

Le gouvernement nie, mais les faits sont là, documentés par Disclose et The Ditch.

Il est temps d’exiger la transparence et de réclamer un embargo immédiat sur les livraisons d’armes vers Israël.

Oui, la France vend illégalement des armes à Israël, et il est urgent de regarder cette vérité en face.