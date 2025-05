Pourquoi Donald Trump traite Poutine de « complètement fou » ?

Franchement, est-ce que vous aussi vous vous demandez parfois si le monde ne tourne pas à l’envers ? Moi, ce week-end, j’ai eu un choc en lisant les propos de Donald Trump : il a carrément déclaré que Vladimir Poutine était « devenu complètement fou ». Oui, vous avez bien lu. Et cette sortie violente n’est pas tombée du ciel. Elle survient juste après une série de bombardements meurtriers de la Russie en Ukraine.

Tableau récapitulatif des derniers événements marquants

Date Événement majeur Victimes déclarées 25 mai 2025 Trump déclare que Poutine est « devenu complètement fou » – 24-25 mai 2025 367 projectiles russes lancés sur l’Ukraine (69 missiles, 298 drones) 13 morts, dont 3 enfants Début mai Trump échange avec Poutine durant 2 heures, sans résultat concret – Mi-février Début des tentatives américaines pour un cessez-le-feu avec Moscou –

Ce que Trump reproche à Poutine

Je ne vais pas vous mentir : j’ai toujours vu Trump comme un dirigeant qui parle cash. Mais là, il a mis les deux pieds dans le plat. Il dit avoir toujours eu de bonnes relations avec Poutine, mais affirme que ce dernier a « basculé ». Il pointe du doigt les tirs aveugles sur les villes ukrainiennes, la mort de civils innocents, et surtout cette ambition que Poutine nourrirait : s’emparer de toute l’Ukraine, pas seulement d’une partie.

À mon avis, c’est cette idée de conquête totale qui a fait bondir Trump. Il l’a dit lui-même : si la Russie tente le coup, « cela mènera à sa chute ». Rien que ça.

Zelensky, pas épargné non plus

Et ce n’est pas fini. Dans ce tourbillon diplomatique, Trump a aussi lancé une pique à Volodymyr Zelensky. Selon lui, le président ukrainien « crée des problèmes avec ses déclarations » et ferait mieux de se taire. Voilà qui en dit long sur l’impatience de Trump face à un conflit qui s’enlise malgré ses efforts pour provoquer un cessez-le-feu.

Perso, j’ai eu l’impression qu’il voulait dire : “Les mots tuent autant que les missiles.”

Pourquoi ce ton si dur maintenant ?

Il y a quelques mois, Trump semblait encore optimiste. Il disait vouloir ramener la paix grâce au dialogue avec Moscou. Mais après plusieurs échecs de pourparlers, des dizaines de morts et une frustration croissante, il a changé de ton. Un peu comme quand on pense qu’une discussion va résoudre un problème… jusqu’au moment où on se rend compte que l’autre ne veut pas vraiment discuter.

Ce que cela révèle de la géopolitique actuelle

Il y a trois choses importantes à retenir selon moi :

L’Occident semble désuni face à l’escalade. L’UE réclame plus de sanctions, mais Trump reste vague.

face à l’escalade. L’UE réclame plus de sanctions, mais Trump reste vague. Les morts continuent de s’accumuler , notamment des civils, ce qui choque profondément l’opinion publique.

, notamment des civils, ce qui choque profondément l’opinion publique. Trump cherche à montrer qu’il garde la main, même face à un Poutine jugé incontrôlable.

Et pendant ce temps-là, Zelensky appelle désespérément à un sursaut international pour faire cesser les bombardements.

Et maintenant ?

Ce qui m’inquiète, c’est que l’insulte de Trump envers Poutine pourrait enflammer encore plus les tensions. Est-ce une stratégie de rupture ? Un dernier coup de pression ? Ou juste une manière de montrer qu’il ne tolérera plus l’escalade ? On l’ignore, mais une chose est sûre : le monde entier retient son souffle.

Alors que la guerre continue, que les drones pleuvent et que les enfants meurent, j’espère qu’il ne s’agit pas d’une énième posture médiatique, mais d’un vrai sursaut de lucidité.

Donald Trump insulte Poutine de fou, mais il est temps de voir si les mots peuvent encore peser face aux armes.