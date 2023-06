Même les auto-entrepreneurs doivent avoir une mutuelle santé, voici pourquoi !

L’adhésion à une mutuelle santé pour un auto-entrepreneur est une démarche judicieuse pour pallier les lacunes potentielles de la couverture de base de l’Assurance Maladie. Tout d’abord, il est primordial de comparer minutieusement les différentes offres disponibles sur le marché.

Cette analyse comparative permet de choisir une mutuelle adéquate, qui concilie des prestations de qualité à un tarif raisonnable.

Comment souscrire une mutuelle santé en tant qu’auto-entrepreneur ?

Ensuite, pour souscrire, il est nécessaire de fournir certains documents justificatifs : une pièce d’identité, un justificatif de domicile, et un extrait Kbis ou un justificatif prouvant votre statut d’auto-entrepreneur. L’adhésion se fait généralement en ligne via le site internet de la mutuelle choisie. Une fois le formulaire de souscription dûment complété et les pièces justificatives transmises, l’entreprise de mutuelle procède à l’analyse de votre dossier.

Ssi votre candidature est acceptée, un contrat est établi et signé. Vous recevez par la suite une carte de mutuelle qui vous donne droit à la couverture. Une souscription judicieuse à une mutuelle santé est donc une assurance de bénéficier d’une protection optimale, un filet de sécurité essentiel pour tout auto-entrepreneur.

Quel budget prévoir pour obtenir une mutuelle santé de qualité ?

Le coût d’une mutuelle santé varie grandement en fonction de plusieurs critères, notamment l’âge de l’assuré, son état de santé, sa situation familiale, la région dans laquelle il vit, et le niveau de couverture souhaité. Cependant, il est généralement admis qu’une mutuelle de qualité nécessite un budget mensuel d’au moins 50 à 100 euros par personne. Par exemple, pour une personne seule, une mutuelle avec une couverture de base pourrait coûter autour de 30 à 50 euros par mois. En revanche, si vous souhaitez une couverture plus complète, notamment pour les soins dentaires, l’optique ou encore l’hospitalisation, le coût pourrait grimper à plus de 100 euros par mois.

Pour les familles, le coût d’une mutuelle santé peut varier de 100 à 300 euros par mois en fonction du nombre de personnes à assurer et du niveau de couverture choisi.

Il est essentiel de bien comparer les différentes offres sur le marché pour trouver une mutuelle qui correspond à vos besoins et à votre budget. Certaines mutuelles offrent des remises pour les auto-entrepreneurs ou les professionnels indépendants, il est donc important de se renseigner sur ces offres. N’oubliez pas que le coût de la mutuelle doit être mis en perspective avec les bénéfices qu’elle apporte en termes de couverture des frais de santé. Une mutuelle plus chère peut en effet s’avérer plus économique sur le long terme si elle permet de couvrir des frais de santé importants.