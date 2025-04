Tempête Olivier : la perturbation qui gâche un début de printemps radieux

Un revirement météorologique inattendu

Après avoir savouré des journées exceptionnellement ensoleillées ces derniers jours, je constate avec regret que la tempête Olivier s’apprête à bouleverser notre météo printanière. Ce phénomène météorologique qui arrive du sud de l’Europe promet de transformer radicalement nos conditions climatiques pour les jours à venir.

Le contraste sera saisissant : alors que nous profitions de températures avoisinant les 20-26°C sous un ciel dégagé, voilà qu’un système dépressionnaire vient perturber cette douceur tant appréciée.

Chronologie d’une dégradation annoncée

Jour Conditions météorologiques Températures moyennes Jeudi 10 avril Beau temps, éclaircies 18-22°C (jusqu’à 26°C au sud) Vendredi 11 avril Ciel dégagé, quelques nuages 19-22°C (nord), 22-27°C (sud) Samedi 12 avril Instabilité, orages, averses 13-16°C Dimanche 13 avril Pluies, orages sur le Sud-Est 13-14°C

Je note que la transition s’opérera très rapidement. Dès vendredi soir, les premières manifestations de ce changement météorologique seront perceptibles au pied des Pyrénées, avant une généralisation du phénomène dans la nuit de vendredi à samedi.

D’où vient cette perturbation?

La tempête Olivier n’est pas née sur notre territoire. Je peux vous expliquer son parcours : d’abord présente sur les îles Canaries jeudi 10 avril où elle a provoqué de fortes précipitations (environ 10 mm en 24 heures), elle a ensuite progressé vers le sud du Portugal. Cette dépression remonte progressivement vers le nord avant de déclencher des précipitations dans le golfe de Gascogne dans la nuit de vendredi à samedi.

Selon les prévisions du service météorologique espagnol (AEMET), cette dépression s’accompagnera de très fortes averses et de vents intenses. Bien que Météo France n’envisage pas une entrée directe sur notre territoire, sa trajectoire du Sud-Ouest au Nord-Est aura des conséquences notables sur plusieurs régions françaises.

Des impacts différenciés selon les territoires

L’Ouest et le Sud-Ouest en première ligne

Samedi, je prévois que les premiers signes de détérioration apparaîtront sur la façade Atlantique. Le matin commencera avec un ciel voilé et un net refroidissement. Mais c’est vers 14-15 heures que la situation se compliquera avec l’apparition d’orages sporadiques sur une ligne allant de Bordeaux à Orléans en passant par Limoges.

Ces phénomènes se renforceront en fin de journée pour atteindre le bassin parisien vers 18-20 heures. Les orages pourraient être particulièrement vigoureux entre le Pays basque et le Limousin, avec même des risques localisés de grêle.

Actuellement, dix départements sont placés en vigilance jaune par Météo France à partir de samedi 15 heures :

Pyrénées-Atlantiques

Landes

Hautes-Pyrénées

Gers

Lot-et-Garonne

Tarn-et-Garonne

Dordogne

Lot

Haute-Vienne

Corrèze

Le Sud-Est prend le relais

Dimanche, l’instabilité se déplacera vers l’est de la France. Je constate que les régions les plus touchées seront :

Le Massif central

L’Occitanie

L’Auvergne-Rhône-Alpes

Les Alpes

Les Alpes-Maritimes

C’est dans cette zone Sud-Est que les cumuls de précipitations s’annoncent les plus importants, avec la formation d’un épisode méditerranéen. On pourrait enregistrer jusqu’à 50 mm de pluie dans le Languedoc et en région PACA.

Une accalmie en vue ?

Malheureusement, je dois vous annoncer que la situation ne s’améliorera pas en début de semaine. À partir de la nuit de dimanche à lundi, ce système dépressionnaire va s’installer durablement sur une zone couvrant Marseille, le couloir du Rhône et les Alpes-Maritimes.

Et comme si cela ne suffisait pas, une nouvelle perturbation est attendue dès mardi 15 avril sur la Bretagne, générant une météo très instable sur tout le quart Nord-Ouest. Le point culminant de ces précipitations est prévu pour mercredi 16 avril, sur un axe Marseille-Nice-Monaco.

Pour résumer la situation des jours à venir :

Lundi-mardi : poursuite des précipitations

: poursuite des précipitations Mercredi : intensification des pluies sur le Sud-Est

: intensification des pluies sur le Sud-Est Jeudi : journée de transition avec l’arrivée du mistral et de la tramontane

Des conséquences sur le quotidien

Ces conditions météorologiques défavorables auront certainement des répercussions sur nos activités quotidiennes. Les cumuls de pluie prévus (entre 15 et 30 mm localement) pourraient occasionner des difficultés de circulation et des perturbations dans les transports.

Pour ceux qui avaient prévu des activités en extérieur ce week-end, je conseille vivement de :

Reporter si possible ces projets

si possible ces projets Vérifier les conditions météorologiques locales avant tout déplacement

les conditions météorologiques locales avant tout déplacement Consulter les alertes émises par Météo France

La chute des températures sera également notable avec des valeurs moyennes redescendant à 13-14°C, bien loin des 20-26°C enregistrés en fin de semaine.

Perspectives à plus long terme

Le seul espoir d’amélioration viendra peut-être du petit mistral et de la tramontane attendus à partir de jeudi 17 avril, qui pourraient contribuer à chasser la pluie. Toutefois, les perspectives pour le week-end de Pâques demeurent incertaines.

Cette tempête Olivier marque donc une rupture brutale avec les conditions printanières dont nous profitions, nous rappelant que le printemps reste une saison de contrastes et d’instabilité météorologique.