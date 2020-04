3 astuces simples pour avoir un teint éclatant

Nettoyer, hydrater et soigner son visage… Tout le monde connaît par cœur cette routine de beauté. Mais, ils ne sont pas les seules astuces qui permettent d’avoir une belle peau. Quelques gestes simples sont efficaces pour dire adieu aux petites imperfections sur le visage.

Éviter une surexposition au soleil

On dit que le soleil est une source de vitamines D. Mais cela ne veut pas dire qu’il faut en abuser ! Avec le problème de réchauffement climatique, la température moyenne ne cesse de grimper. En France, on estime qu’elle augmente de 0,6 °C à 1 °C chaque année. De ce fait, une forte exposition au soleil risque d’abîmer votre peau. Le vieillissement des cellules et l’apparition des taches brunes sont parmi les effets néfastes des rayons UV sur votre peau. Pour avoir un teint éclatant, il n’y a rien de plus simple que d’avoir recours à une crème solaire. Grâce à une couche protectrice, ce produit est parfait pour limiter l’exposition au soleil. Il faut savoir que les gammes ayant un taux de SPF à plus de 50 % sont à privilégier. Ils permettent de mieux protéger votre peau.

Avoir une bonne hygiène de vie

Les soins du visage tels que l’hydratation et le gommage du visage sont idéaux pour éliminer les impuretés sur la peau. Cependant, sachez qu’ils ne sont pas l’unique solution pour avoir un teint resplendissant. Vous ne savez peut-être pas, mais avoir une hygiène de vie plus saine permet d’avoir une belle peau. En faisant régulièrement du sport, vous favoriserez l’évacuation des toxines sur votre visage. Vous pouvez ainsi dire adieu à l’apparition des points noirs sur le visage. Il ne faut pas aussi oublier de respecter le rythme de sommeil. En effet, des nuits blanches successives accentuent la formation des cernes et des ridules sur le visage.

Faire une cure de détox

Vous voulez avoir un teint impeccable ? Rien ne vaut une détox pour nettoyer et assainir en profondeur votre peau. Intimement appelé « cure de jouvence », ce soin permet non seulement d’éliminer toutes les toxines, mais prépare votre épiderme à faire face à la variation de température. Sachez qu’il est tout à fait possible de faire soi-même sa cure de détox. Pour cela, un nettoyage en profondeur de la peau s’impose avant d’effectuer une exfoliation. N’hésitez pas à faire un bain de vapeur pour assouplir votre peau, puis de terminer votre soin par un masque à l’argile verte.