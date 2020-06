5 conseils pour choisir de nouvelles fenêtres personnalisées pour votre maison

Les consommateurs modernes qui installent des fenêtres personnalisées ont tendance à vouloir quelques-uns de ces avantages modernes : des coûts énergétiques inférieurs, une meilleure rétention de la chaleur / du froid et une fenêtre élégante. Les gens ont aujourd’hui beaucoup plus d’options à choisir que le propriétaire d’une maison il y a cent ans. Alors, comment savez-vous par où commencer ? Existe-t-il une « mauvaise » fenêtre pour votre maison ?

Dans cet article, nous aborderons cinq conseils de l’industrie qui vous aideront à sélectionner des fenêtres personnalisées pour votre maison tout en prenant des décisions judicieuses et éclairées.

Lisez la suite pour vous renseigner sur les options d’achat de fenêtres actuelles et ce qu’elles signifient pour votre maison.

Fenêtres personnalisées : 5 conseils pour choisir les bons

Toutes les fenêtres ne sont pas faites de la même manière, et certaines ont plus d’avantages pour certaines maisons ou régions que d’autres. Voici quelques-uns des sujets essentiels auxquels vous devrez faire face lors de la sélection de nouvelles fenêtres pour votre maison.

1. Remplacer certaines fenêtres, toutes ou aucune fenêtre ?

Si vous avez une raison de remplacer une fenêtre, envisagez-vous de les remplacer toutes ? Juste une section (comme la cuisine ou la façade de la maison) ? Les choses peuvent vite devenir chères. Vous devez déterminer combien de fenêtres vous avez l’intention de remplacer.

Peut-être qu’une seule section de fenêtres pourrit ou ne fonctionne pas comme vous le souhaitez. C’est peut-être une seule pièce ou une seule fenêtre. Savoir combien de fenêtres doit être remplacées vous mettra dans la bonne direction. À partir de là, vous pouvez déterminer un budget, des besoins stylistiques dans toute la maison, le montant de la commande (en limitant vos fournisseurs) et les différents besoins.

2. Choisissez un style

Les deux principaux styles offerts aujourd’hui sont les fenêtres à guillotine et les fenêtres à battants. Le double guillotine est probablement le type auquel vous êtes le plus habitué à deux vitres, l’une coulissant sur ou sous l’autre.

Les fenêtres à battants sont généralement un seul volet qui nécessite un bouton ou une manivelle pour s’ouvrir. Bien sûr, il existe d’autres styles de fenêtres à découvrir, mais votre meilleur pari est de vous en tenir à une fenêtre aussi universelle et simple que celles-ci. De là, vous pouvez commencer à résumer vos options.

3. Le matériel

Le matériau de la fenêtre déterminera beaucoup de votre esthétique, y compris si vous devrez ou non appliquer une nouvelle peinture ou un nouveau revêtement à l’avenir.

Les fenêtres seront généralement en bois, en aluminium et en PVC.

Bois : La qualité et l’apparence des fenêtres en bois sont indéniables ; le bois peut être teint ou peint facilement et est généralement disponible dans une variété d’options de couleur. Cependant, vous devrez faire un peu d’entretien au fil du temps avec de la peinture ou des taches.

Cependant, vous devrez faire un peu d'entretien au fil du temps avec de la peinture ou des taches. Aluminium : l'aluminium est durable et solide, ce qui signifie que les cadres peuvent être minces et comporter de grandes vitres. Le problème est que l'aluminium n'est pas idéal pour garder la chaleur ou le froid à l'intérieur et à l'extérieur.

PVC : l'un des principaux matériaux de construction en raison de sa durabilité et de son coût. Soixante-dix pour cent des matériaux de construction sont en PVC.

4. Choisir le verre

Le verre a de nombreuses options à tous les niveaux : d’une certaine nuance de couleur à la capacité de retenir la chaleur ou de refléter le soleil.

Certains verres auront des options de mise à niveau où vous pouvez enduire les fenêtres et les protecteurs et les matériaux qui vous aideront à consommer moins d’énergie à long terme.

5. Trouver un fournisseur réputé

Lorsque vous recherchez l’installation de fenêtres, vous voudrez choisir un fournisseur de services complets qui peut vous aider tout au long du processus de sélection des fenêtres.

Assurez-vous d’obtenir plusieurs devis pour votre projet de menuiserie une fois que vous avez décidé avoir des détails de vos fenêtres. Lisez les commentaires des clients et parlez aux personnes en qui vous avez confiance pour voir si elles ont des informations.

Contactez les menuiseries de France

Si vous avez besoin de fenêtres personnalisées de qualité, appelez les professionnels qualifiés de Menuiserie France !

Vous pouvez demander un devis gratuit en ligne ou parler à l’un de nos spécialistes des fenêtres qualifiés pour en savoir plus sur notre entreprise.

Et si vous êtes à la recherche d’astuces et de conseils plus perspicaces, consultez notre blog aujourd’hui !