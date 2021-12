L’espace est de l’or, il ne tient qu’à vous d’en tirer le meilleur parti. Il est essentiel que vous vous demandiez dès le départ comment organiser correctement un espace industriel. En outre, une bonne organisation, au-delà du gain de place, peut vous apporter de nombreux avantages.

Dans cet article, nous allons vous expliquer les principaux critères pour organiser correctement un local industriel. Nous vous avertissons que ce n’est pas une tâche facile, mais les bénéfices peuvent être infinis. En outre, la prise en compte de ces critères vous évitera des problèmes futurs.

Critères d’organisation d’un espace industriel

Il est essentiel que, dès le début, vous preniez en compte les critères suivants, ainsi vous prendrez un bon départ dans votre organisation.

1- Utiliser des transpalettes électriques

L’utilisation de transpalettes électriques permettra d’accélérer le travail de vos magasiniers. Ce type de chariot élévateur est facile à utiliser et vous permet de manipuler les marchandises dans votre entrepôt de manière optimale. De plus, beaucoup d’entre eux disposent d’un logiciel intégré avec lequel vous pouvez contrôler leur activité, ce qui améliore la productivité et l’efficacité du travail.

2- Tirer le meilleur parti de tout l’espace

Pour tirer le meilleur parti de l’espace comme dans ces locaux à louer St-Jérôme par exemple, vous devez analyser la taille et le poids de vos produits. Une fois que vous avez pris en compte leurs mesures, choisissez des étagères hautes qui vous permettent de profiter de tout l’espace vertical. C’est l’un des critères les plus importants pour l’organisation d’un espace industriel. De nombreux entrepôts ont une grande hauteur, il est donc essentiel de tirer parti de tout l’espace vertical. De cette façon, vous ne laisserez aucun espace vide.

3- Meilleur système de stockage

Comme vous le savez probablement, il existe plusieurs façons d’organiser vos produits ou marchandises. Les systèmes de stockage les plus courants sont :

– Méthode FIFO

La méthode FIFO (First in, First out), comme son nom l’indique, signifie que le premier article à entrer est le premier à sortir. De cette façon, les marchandises ne perdent pas de leur valeur. C’est la méthode la plus couramment utilisée dans les espaces industriels où sont stockés des produits périssables : aliments, médicaments, cosmétiques, produits ECO ou même les lignes de vêtements dont les produits peuvent être démodés ou hors saison.

– Méthode LIFO

Dans ce cas, la méthode LIFO (Last In, Last Out) tente d’éliminer en premier les dernières marchandises entrantes. Contrairement à la méthode FIFO, elle est utilisée pour les produits qui ne peuvent pas se détériorer ou perdre de la valeur. L’avantage est que les marchandises ne doivent pas être constamment déplacées de l’entrepôt.

4- Calculez votre capacité de stockage

En calculant votre capacité de stockage, vous saurez dès le départ quelle quantité de marchandises vous pouvez stocker dans votre entrepôt. Il est très important de connaître la capacité totale afin de ne pas avoir d’espaces vides ou d’éviter que certaines marchandises ne puissent être stockées à leur arrivée.

5- Un étiquetage efficace

Dans la plupart des espaces industriels, les produits sont généralement étiquetés et triés en fonction de leur étiquetage. Par conséquent, pour réduire les temps de prélèvement et améliorer le prélèvement de vos produits, un bon étiquetage est essentiel. L’un des meilleurs moyens consiste à étiqueter les produits en fonction de la zone spécifique de l’entrepôt où ils se trouvent : allées, étagères, conteneurs, etc.

Les combinaisons d’étiquetage doivent être claires et faciles à comprendre. De même, si un nouveau travailleur entre dans la société, il lui sera plus facile de s’adapter au rythme de l’entrepôt.

6- Travailleurs soigneux et motivés

Il est important de travailler avec soin pour s’assurer que les produits sont en bon état. Si le produit est traité avec soin, vous éviterez de nombreux problèmes futurs. Par conséquent, si vos travailleurs restent motivés, ils seront beaucoup plus responsables lors de la manipulation des produits dans votre entrepôt. En outre, vous éviterez certaines des ruptures de stock et les conséquences qui en découlent.

7- Attention lors de la préparation de la commande et des retours

De même, il est important de ne pas faire d’erreurs lors de la préparation des commandes. Si les commandes sont préparées correctement, vous aurez moins de retours et augmenterez donc l’efficacité de votre travail. En outre, une préparation efficace des commandes peut réduire le délai de livraison des produits et aboutir à des clients plus satisfaits.

Effectuer des contrôles de qualité

Bien que cela puisse sembler une charge de travail importante, effectuer des contrôles de qualité vous permettra d’améliorer vos processus de manière régulière. C’est un bon moyen d’éviter les problèmes futurs en les anticipant.

Nous vous recommandons également de vous informer sur les derniers développements en matière d’automatisation et de technologie. Même si vous ne devez pas appliquer toutes les automatisations qui se présentent, vous pouvez en détecter certaines qui peuvent améliorer les processus de stockage de vos produits.