Cédric Jubillar en procès : ‘Je lutterai jusqu’au dernier souffle’, l’accusé persiste dans son plaidoyer d’innocence devant le tribunal

Dans ce procès, le système judiciaire est mis à l’épreuve : procès Cédric Jubillar, innocence proclamée, disparition encore non élucidée, et une plaidoirie de défense qui ne lâche rien devant le tribunal. Je vous raconte ce que je vois, en journalist expert, sans surligner des certitudes là où les faits restent fragiles.

Date 13 octobre 2025 Interrogatoire de l’accusé avec dépôt d’un expert-psychiatre Cédric Jubillar, expert Détails de l’audience 14 octobre 2025 Lecture d’une lettre du fils sur les faits et des allégations de maltraitances Louis Jubillar, fils Lettre lue à l’audience À venir Plaidoiries des parties civiles prévues Parties civiles, avocat(s) Anticipation des plaidoiries

Contexte et enjeux du procès

Le procès porte sur une disparition qui passionne le pays et qui, pour beaucoup, résume les tensions entre passion et justice . L’accusation repose sur des éléments factuels qui restent encore contestés par la défense. Je constate que chaque témoin, chaque témoignage, peut influer sur la perception du jury et modifier le cours des plaidoiries. Dans ce cadre, le tribunal est appelé à trier des détails souvent contradictoires et à évaluer le niveau de culpabilité éventuelle qui pourrait être retenu.

La question clé : l’innocence ou la culpabilité de Cédric Jubillar est au cœur des débats.

: l’innocence ou la culpabilité de Cédric Jubillar est au cœur des débats. Les pièces du dossier : témoignages, expertises et éléments de la disparition qui restent discutés entre les parties.

: témoignages, expertises et éléments de la disparition qui restent discutés entre les parties. La perspective du public: la couverture médiatique influence parfois l’opinion sans remplacer le travail du tribunal.

Le plaidoyer d’innocence et les éléments clés du témoignage

Depuis le début, l’accusé réaffirme son innocence avec une certaine sobriété qui choque parfois les observateurs. Sa défense insiste sur l’absence de preuves directes le reliant à l’issue tragique survenue durant la nuit des faits . En parallèle, les échanges avec l’expert-psychiatre ont éclairé des aspects de sa personnalité et de son rapport à Delphine, qui alimentent les débats sur le profil psychologique et les mécanismes de défense possibles.

Le refus de reconnaître les faits et les incohérences pointées par les parties civiles.

Une analyse psychiatrique qui souligne un ego surdimensionné et une certaine distance émotionnelle, mais sans établir une pathologie évidente.

Des retours sur le divorce et le sentiment d’avoir été “pris pour un con”, selon l’expert, qui éclaire les lignes du conflit conjugal.

La cour a été confrontée à des témoignages parfois émouvants et d’autres plus distants, ce qui rend la tâche du juré complexe : départager l’émotion d’un récit et les faits établis par les procédures.

Le rôle de l’expert et les témoignages du fils

Le psychiatre invité à la barre a décrété que, lors du second rendez-vous, l’accusé était « très en colère » et restait isolé, ce qui éclaire la dynamique interne du dossier. Par ailleurs, la lettre lue à l’audience, écrite par le fils de Delphine et Cédric, évoque des épisodes de maltraitances subies dans l’enfance et des gestes qui marquent durablement la relation entre le père et l’enfant. Cette lettre, relayée par les avocats des parties civiles, a suscité des réactions véhémentes et des questions sur la fiabilité des témoignages familiaux dans le cadre du procès.

Le médecin-psychologue a souligné une potentialité de mécanismes défensifs sans conclure à une pathologie dominante.

La lettre du fils est un élément fort du dossier, mais sa valeur probante dépend des autres preuves et de l’évaluation du contexte familial.

La défense rappelle qu’un témoignage aussi intime ne peut pas, à lui seul, suffire pour établir une culpabilité ou une innocence formelle.

À ce stade, l’audience avance vers les plaidoiries des parties civiles, qui mettront en avant les conséquences personnelles et familiales des événements. Pour ceux qui suivent ce dossier de près, ces échanges ressemblent autant à une bataille juridique qu’à une étude sociologique des fractures conjugales et familiales.

Ce qui est attendu dans les prochaines plaidoiries

La suite du procès dépendra de la capacité des avocats des parties civiles à démontrer une chaîne causale convaincante et de la manière dont le jury interprétera les éléments subjectifs, comme les émotions et les comportements rapportés par les témoins. La défense a déjà annoncé qu’elle maintiendrait une ligne ferme sur l’innocence et contesterait les interprétations fournies par les experts.

Des plaidoiries qui chercheront à clarifier les zones d’ombre et à restituer les faits dans leur continuité.

Un examen minutieux des communications et du comportement nocturne lors de la disparition.

La potentialité d’un réexamen des éléments matériels si de nouvelles conclusions émergent.

En voyageant entre les témoignages et les expertises, je garde en tête que la justice ne se résume pas à un récit unique. Elle exige la stricte évaluation des preuves et la reconnaissance du droit à la défense. Le tribunal s’efforce de faire la lumière sur la disparition et de rendre une décision qui respectera les principes fondamentaux de procédure et de proportionnalité.

Au terme de ces échanges, le véritable enjeu demeure : l’innocence peut-elle être établie au-delà de tout doute raisonnable ? Le procès avance, et les plaidoiries prochaines pourraient bien écrire une page décisive dans l’histoire de cette affaire .

Prochaine étape : une audience où les avocats des parties civiles mettront en correspondance les témoignages et les pièces avec les enjeux de justice et de sécurité. La façon dont le tribunal interpretera ces éléments déterminera si la défense peut obtenir un acquittement ou si l’accusation se voit confortée par les faits présentés .

Tout ceci se joue sous le regard de la société, qui attend une vérité tangible sur la disparition et la manière dont la justice gère les dilemmes d’un dossier aussi suivi . Dans ce contexte, la recherche de sens se mêle à la rigueur procédurale, et chaque mot prononcé au tribunal peut peser dans le verdict final .

Procès, justice et plaidoirie restent les mots-clés qui résument la tension autour de Cédric Jubillar . La défense persiste dans son approche, et le tribunal demeure le seul arbitre des conclusions possibles dans cette affaire de disparition et d’accusation.

