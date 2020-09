Comment décorer sa maison avec une horloge ?

Une décoration intérieure réussie est celle qui est en harmonie avec le style et la personnalité de ceux qui occupent la maison. Pour cette raison, le choix de chaque élément décoratif doit être réalisé avec soin. Parmi eux, les horloges servent non seulement à indiquer l’heure, mais aussi à rehausser la beauté de votre intérieur. Découvrez comment décorer votre maison avec une horloge et vous trouverez votre bonheur sur 1001Pendules.

L’incontournable horloge murale pour votre décoration d’intérieur

Au fil des années, l’horloge murale a su trouver sa place dans tous les styles de décorations d’intérieurs. Et pour cause, différents styles d’horloges murales sont effectivement disponibles sur le marché. Il est donc possible de trouver des modèles plus modernes, mais aussi d’autres horloges plus classiques, voire même des antiquités pour embellir votre intérieur.

Actuellement, la tendance se tourne surtout vers les modèles d’horloges XXL. Avec leurs formes imposantes, ces décorations sont indiquées pour le salon ou même la salle à manger. N’hésitez pas à choisir des modèles réalisés avec des matériaux rustiques tels que l’ardoise ou le bois pour réaliser un style moderne et chic.

D’autres modèles plus originaux peuvent également être installés dans la chambre. Préférez des horloges aux couleurs vives et avec des motifs pour votre cuisine. Sans compter sur les horloges lumineuses qui sont recommandées pour égayer vos murs ternes. L’essentiel est de placer votre horloge à hauteur des yeux pour mettre sa beauté en valeur tout en égayant la pièce.

L’horloge Feng Shui pour une décoration

Le style Feng Shui est adapté pour une décoration d’intérieur harmonieuse. Dans cet esprit, ce style décoratif s’intéresse notamment aux horloges. En effet, selon cet art millénaire d’origine chinoise, ces dernières permettent de renouveler les énergies d’une pièce donnée. Pour ce faire, il est important de bien placer votre horloge dans un endroit adapté.



Ainsi, il est conseillé de placer votre horloge Feng Shui dans le côté nord-ouest de la maison pour une meilleure circulation de l’énergie. La partie sud est aussi recommandée, car elle est adaptée pour les éléments en métal. Par contre, le côté nord est absolument à éviter, car il constitue la partie « Zen » de la maison et le tic tac de l’horloge risque de nuire à cette tranquillité. Pour la couleur, préférez des coloris qui rappellent l’un des cinq éléments tels que le rouge, l’orange, le vert cyan ou le bleu. Quant à la forme, une horloge carrée symbolisant la paix intérieure est tout à fait indiquée pour une décoration au style Feng Shui.