Le casino millionz est un casino en ligne créé en 2022 et qui propose plus de 6 500 jeux aux gamers. Il s’agit de jeux divers de différents styles, et ayant des thèmes variés. Parmi ces jeux, on compte notamment des machines à sous, des jeux de tables, etc. Bien qu’il soit un tout jeune casino, Millionz s’impose progressivement avec les nombreux bonus qu’il offre. Il propose également des solutions de dépôt et de retrait d’argent avantageuses pour les joueurs. Si vous désirez vous inscrire sur cette plateforme, découvrez ici les modalités de dépôt et de retrait d’argent.

Quel est le processus à suivre pour effectuer un dépôt sur Millionz Casino ?

La réalisation de toute opération de dépôt sur la plateforme est subordonnée à une inscription. Ainsi, pour vous inscrire il faudra vous rendre sur le site web du casino. Ensuite, vous aurez à cliquer sur l’onglet 《Inscription》 qui se trouve dans le coin supérieur gauche de votre écran.

Après cela, vous verrez apparaître un formulaire d’inscription qu’il vous suffira de remplir. Pour finaliser votre inscription, rendez-vous dans votre boite mail pour cliquer sur le lien d’inscription qui vous y a été envoyé. Après cette étape d’inscription, vous devez prendre le temps de lire les règlements et conditions générales de la plateforme. Quand vous aurez pris connaissance du fonctionnement du casino, vous pourrez maintenant chercher à connaître les différentes méthodes de dépôt et retrait.

Pour faire un dépôt sur Millionz, il vous suffit de cliquer sur le bouton dédié à cette opération. Il se trouve dans le coin supérieur droit de la page d’accueil. Une fois que cette page sera chargée, vous y verrez les divers moyens de paiement possibles. Parmi ces moyens, vous trouverez notamment les cartes bancaires Visa et MasterCard. Si vous désirez faire un transfert depuis votre compte bancaire, vous pouvez utiliser Cashlib.

Millionz Casino autorise deux autres modes de paiement. Il s’agit d’abord des portefeuilles électroniques E-wallet. Si vous faites l’option de ce mode de paiement, vous pouvez utiliser Mifinity. Ensuite, la plateforme rend également possible le paiement par cryptomonnaie. Cependant, seules les trois cryptomonnaies suivantes sont autorisées :

Bitcoin ;

Dogecoin ;

Ethereum, etc.

Une fois que vous aurez fait le choix du moyen de paiement, vous pourrez effectuer votre dépôt. Il est tout de même important de préciser que le dépôt minimum sur Millionz est fixé à 20 €.

Quelles sont les modalités de retrait sur Millionz Casino ?

Après une bonne partie de jeu qui vous a été bénéfique, vous devez penser à retirer vos gains. La plateforme de jeu vous propose plusieurs moyens de paiements pour le retrait de vos gains. D’abord, vous pouvez choisir de retirer vos gains par un transfert bancaire. Il est recommandé de se renseigner auprès de sa banque pour savoir s’il existe des conditions particulières pour ce type de transactions financières.

La seconde option de retrait consiste en un payement par les cryptomonnaies. Contrairement aux options de dépôt où il n’y avait que trois possibilités, six cryptomonnaies sont autorisées pour les autorisations de retrait de gains. On distingue par exemple, le bitcoin, l’ethereum, le Tronc, TRC 20 et le Dogecoin. En dehors des cryptomonnaies, vous avez la possibilité d’être payé directement sur votre portefeuille numérique si vous en avez un.

Une fois que vous aurez fait le choix de votre mode de paiement, vous pouvez procéder au retrait de vos gains, ceux-ci sont toutefois soumis à plusieurs conditions. La première condition concerne le plafond de retrait. Il est fixé en fonction du statut du joueur. Les joueurs ayant un statut ordinaire bénéficient d’un plafond de retrait allant jusqu’à 400 € par jour. Leur retrait mensuel maximum est de 5000 €.

Les joueurs appartenant à la classe VIP ou la première classe bénéficient d’avantages spéciaux. Leur limite de retrait évolue en fonction de leur niveau. Après avoir rempli toutes ces conditions possibles, il faut maintenant passer à l’étape de la validation de vos pièces d’identité. Une copie de votre carte d’identité, de votre passeport ou de votre permis de conduire est exigée.

Vous devez accompagner ces pièces, d’une photo de vous, datant de moins de 3 mois. Vous devrez également fournir un justificatif de domicile valide depuis trois mois maximum. Une fois que toutes ces conditions sont réunies, vous pourrez procéder à votre retrait. Toutefois, les sommes retirées dépendent également des bonus.

Bien qu’il n’ait pas de Wagner sur Millionz Casino, le joueur ne peut retirer son gain que lorsqu’il mise au moins une fois la totalité de son solde. Il est toutefois recommandé aux gamers de lire le chapitre réservé aux retraits de gains pour ne pas être surpris par les limitations de retrait.

Il est également possible de jouer avec son propre solde sans compter sur les bonus offerts par le casino. Cependant, en vertu des lois qui visent à lutter contre le blanchiment d’argent, vous pourriez être visé par une enquête. Cette enquête aura pour but de vous amener à justifier la provenance de vos fonds. Une telle situation pourrait contraindre la plateforme à suspendre ou à bloquer votre compte.

Pour éviter une telle situation, il est important de tenir compte du règlement et des conditions générales fixées par le casino. Le respect des règles qui y sont contenues permet de garantir à terme la sécurité de votre compte. Vous pourrez donc effectuer en toute quiétude vos opérations de dépôt et de retrait.