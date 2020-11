Comment entretenir une fosse septique ?

La construction d’une maison implique de nombreuses considérations. L’une d’elles est la façon dont vous évacuez vos eaux usées et matières fécales. La construction d’une fosse septique s’impose donc comme une évidence. Une fosse septique est une fosse souterraine ou hors-sol, dans laquelle les eaux usées des systèmes d’égouts domestiques sont évacuées. C’est un élément important dont la mauvaise gestion occasionne de lourdes conséquences sur l’environnement d’habitation et la santé. Les fosses septiques peuvent être en plastique, ou en béton armé. La condition nécessaire est l’étanchéité du réservoir. Pour un bon fonctionnement, les fosses septiques doivent faire l’objet d’un entretien strict.

Comment bien entretenir une fosse septique ?

L’entretien de fosse septique commence à la première année de son utilisation par une inspection visuelle rigoureuse. Cela passe par la vérification du trajet d’écoulement des eaux usées, de l’entrée à la sortie.

Après un an de fonctionnement de la fosse septique, elle doit être vidée. Pour ce faire, un camion-citerne à lisier doit être appelé et le réservoir de sédimentation doit être vidé des sédiments accumulés. Le meilleur moment pour procéder à la vidange des fosses septiques est la période hivernale. Les décanteurs doivent être vidés au maximum tous les deux ans, mais il est recommandé de vider le décanteur tous les ans.



Une autre alternative peut être de composter les boues avec des ordures ménagères organiques, ainsi qu’avec de la sciure, de l’écorce, de la paille, etc. La zone de compostage doit être protégée des enfants et des animaux, et les boues doivent être recouvertes de chaux. Immédiatement après avoir vidé le décanteur, le drain doit être rincé avec de l’eau sous pression de l’extrémité à la fosse de séparation et entre la fosse de séparation et la fosse septique. Ce traitement prophylactique, combiné à l’utilisation régulière des bio préparations recommandées, assurera une perméabilité du drainage à long terme et prolongera sa durée de vie. Il est recommandé d’ajouter la bio préparation chaque semaine ou deux semaines. Leur utilisation facilite les processus de nettoyage, réduit la formation de boues et d’écume dans la fosse septique. De plus, il réduit la fréquence d’élimination des boues et minimise le risque d’obstruction du débit dans les canalisations, améliore le fonctionnement de la fosse septique et augmente son efficacité.

Attention à l’usage de certains produits

Il est important de veiller à ne pas jeter les sacs en plastique, les chiffons synthétiques ou d’autres substances inorganiques dans les fosses septiques. Vous devez faire attention à ne pas introduire dans les fosses septiques les déchets solides non biodégradables. En effet, ils peuvent obstruer les conduits et les systèmes des fosses septiques. L’usage des liquides contenant du chlore, des acides, les agents de blanchiment et des produits pétroliers doivent être minimisés. L’usage de ces produits peut engendrer sur le long terme le non-fonctionnement des fosses septiques.