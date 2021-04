Conseils pour planifier un déménagement

Sans une bonne méthodologie, un déménagement peut rapidement se changer en cauchemar. Éviter de se retrouver dans un tel cas est très simple. Il vous suffit de suivre ces quelques conseils.

Procurez-vous des cartons

Une fois que votre projet de maisons est terminé, vous devez emménager. Pour assurer ce déménagement, vous aurez nécessairement besoin des cartons. Ils servent à emballer les affaires qui peuvent y entrer. Voyez du côté des supermarchés, car ils en jettent régulièrement. Demandez-leur de vous en réserver. Sinon, il est possible d’en acheter auprès de certaines associations. Renseignez-vous à ce propos.

Évitez les périodes chargées

En général, les déménagements ont lieu dans la période qui couvre mai à septembre. C’est pour cela que les prix pratiqués par les entreprises de déménagement connaissent une hausse comprise entre 30 et 40 %. Faites des économies en déménageant dans une période plus creuse. Par ailleurs, les prix sont plus chers pendant le weekend. Le mieux si vous comptez déménager serait de le faire en semaine. Prenez quelques jours de congé pour cela s’il le faut.

Faites participer vos amis

Le montant du devis des déménageurs n’est pas toujours à votre goût. Pourquoi ne pas l’oublier tout simplement, et organiser vous-même votre déménagement ? Invitez quelques-uns de vos amis à vous donner un coup de main. Le plus délicat consiste à les convaincre d’embarquer dans cette aventure. S’il faut soulever des objets ou cartons lourds, il vaut mieux choisir des personnes qui en sont capables. Pour les remercier ou les inciter, vous pourriez leur offrir une belle collation.

Organisez-vous convenablement

La réussite d’un déménagement repose sur sa planification. Il faudra savoir précisément ce que vous comptez mettre dans chaque carton, et où les ranger ensuite. Le mieux serait de faire un tri en amont, et de classer par catégories. Cette stratégie vous facilitera la tâche au moment du déballage. Vous pourriez même inscrire le contenu de chaque carton sur une étiquette, que vous collerez là-dessus. Ainsi, vous ne casserez pas vos verres en pensant que c’était le carton de vos chaussures par exemple.

Ne remplissez pas les cartons à ras bord, afin qu’ils soient plus faciles à soulever.

Travaillez à la chaine

Une fois que vos amis sont d’accord pour vous aider, il faudra être méthodique. Pensez à vous relayer, afin que le déménagement se fasse rapidement. En faisant des chaines par exemple, vous réduisez les risques d’être plus rapidement fatigué. Au besoin, observerez des pauses afin de ménager vos articulations.