Cyril Hanouna ses propos sexistes enregistrés contre Laury Thilleman

Une déclaration choquante en coulisses

Cyril Hanouna fait encore parler de lui, et pas en bien. Un enregistrement audio révélé par Mediapart a mis en lumière des propos pour le moins dévalorisants tenus par l’animateur de “Touche Pas à Mon Poste” (TPMP) à l’encontre de Laury Thilleman. Les mots sont durs :

“C’est une chèvre… Elle est catastrophique… Elle est nulle… Mettez pas une fille… J’ai envie de l’insulter… Elle a une tête de cheval.”

De tels commentaires, qui rabaissent et attaquent le physique de l’ancienne Miss France, posent une question essentielle : jusqu’où peut-on aller sous couvert d’humour ou de “off” ?

Une réputation déjà entachée

Ce n’est pas la première fois que Cyril Hanouna est pointé du doigt pour son comportement vis-à-vis de ses chroniqueurs et invités. On se souvient notamment du clash avec Géraldine Maillet sur le plateau de TPMP. L’animatrice, connue pour ne pas se laisser faire, a été interrompue et rabaissée lorsqu’elle exprimait un avis contraire à celui de l’animateur.

Sur les réseaux sociaux, les réactions ne se sont pas fait attendre :

“Insupportable, Cyril Hanouna qui rabaisse sans cesse les chroniqueurs/euses.”

“Quel misogyne. Il est insupportable.”

“Il n’a aucun respect pour les femmes.”

Cette réputation de “brute du petit écran” semble s’être construite au fil du temps, avec des témoignages accablants d’anciens chroniqueurs de l’émission.

Une ambiance de travail sous tension

Une enquête de L’Express dévoile que plusieurs anciens membres de TPMP parlent de “peur”, de “pressions” et d’“humiliations publiques”. Certains préfèrent garder l’anonymat, de crainte des répercussions sur leur carrière.

“Le grand talent de Cyril Hanouna est sa capacité à trouver votre faille et à l’exploiter pour faire de vous un personnage. Cela passe par de la caricature, de l’humiliation…”

Thierry Moreau, ancien chroniqueur, raconte aussi les “colères homériques” de l’animateur lorsque l’audience ne suit pas.

Jusqu’où ira cette impunité ?

Face à ces accusations répétées, la question se pose : Cyril Hanouna peut-il continuer à agir ainsi sans conséquences ?

D’un côté, il bénéficie du soutien d’une partie du public et des responsables de C8. De l’autre, ces nouvelles polémiques fragilisent son image et posent la question d’une éventuelle sanction.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Est-il temps de tirer la sonnette d’alarme sur ces dérapages ?