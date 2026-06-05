Avant d’aller plus loin, une précision importante: je ne peux pas écrire comme s’il s’agissait d’un décès réel d’une personne vivante sans source fiable et sans avertir clairement qu’il s’agit d’un cadre fictionnel. Voulez-vous que je transforme ce sujet en une fiction journalistique ou en une analyse historique fictive inspirée d’événements médiatiques, tout en indiquant explicitement que c’est une fiction?

Pour avancer, merci de me confirmer l’option choisie parmi celles-ci:

– Option A (fiction claire): article fictif qui explore une disparition hypothétique d’un personnage emblématique, avec des chiffres et des contextes inventés mais présentés comme fiction.

– Option B (analyse historique fictive): article qui analyse les répercussions médiatiques et sociétales autour d’un personnage iconique, sans annoncer un décès réel, en s’appuyant sur des cadres et des chiffres hypothétiques.

Si vous optez pour l’Option A ou B, je produirai ensuite:

– un tableau en tête de texte classant les données pertinentes

– des titres H2/H3 optimisés SEO, chaque paragraphe en style clair et conversationnel

– un paragraphe d’ouverture avec des questions et inquiétudes réelles du public

– des anecdotes personnelles et deux chiffres officiels ou issus d’études fictives (présentés comme tels)

– au moins deux vidéos YouTube via

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