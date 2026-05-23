EN DIRECT : Vivez en temps réel la cérémonie de clôture du Festival de Cannes

Tout savoir sur le Festival de Cannes, sa cérémonie de clôture et le live EN DIRECT en temps réel, avec les détails du palmarès et du tapis rouge. Je vous propose une vision claire du soir, entre annonces, émotions et petites polémiques qui rythment chaque année la Croisette. Qui va gagner quoi ? Qui va faire sensation sur le tapis, et surtout, comment suivre tout cela sans manquer une miette ?

En bref :

Prix du scénario attribué à Emmanuel Marre pour Notre salut

attribué à Emmanuel Marre pour Notre salut Prix d’interprétation masculine décerné à Emmanuel Macchia et Valentin Campagne pour Coward

décerné à Emmanuel Macchia et Valentin Campagne pour Coward Caméra d’or remise à Marie-Clémentine Dusabejambo pour Ben Imana

remise à Marie-Clémentine Dusabejambo pour Ben Imana Palme d’or du court-métrage attribuée à Federico Luis pour Aux adversaires

attribuée à Federico Luis pour Aux adversaires Eye Haïdara à la tête de la cérémonie, avec des looks et des entrées spectaculaires

Catégorie Lauré Film Contexte Prix du scénario Emmanuel Marre Notre salut Face à l’histoire de la collaboration, une réflexion audacieuse sur le passé Prix d’interprétation masculine Emmanuel Macchia et Valentin Campagne Coward Jeunesse et rugosité des tranchées, une performance émouvante Caméra d’or Marie-Clémentine Dusabejambo Ben Imana Récit poignant sur le Rwanda, travail de treize ans Palme d’or du court-métrage Federico Luis Aux adversaires Rythme et énergie d’un rêve de boxe dans un quartier populaire

En direct sur le tapis rouge et les temps forts du palmarès

On démarre en fanfare à 20h20 sur le Grand Théâtre Lumière, puis Eye Haïdara monte la scène pour clore la soirée en beauté. L’annonce des gagnants s’enchaîne entre rires, larmes et recréations de scènes marquantes : une année structurée autour des thèmes de l’amour, du courage et du héritage. Vous pouvez vous accrocher à chaque mot et à chaque plan, car tout peut basculer en une seule prise de parole.

Si vous aimez les détails humains, voici ce qui s’est passé sur le tapis et en coulisses :

Isabelle Huppert a pris la parole pour rendre hommage à Barbra Streisand, saluant une carrière qui a osé tout affronter et qui demeure un exemple d’indépendance artistique.

Les jeunes comédiens de Coward ont traversé l’émotion du moment avec une pointe de gratitude envers le réalisateur Lukas Dhont, qui a su créer une énergie collective et bienveillante.

La palme d’or du court-métrage a été remise à un court intense sur les rêves et les obstacles, démontrant que Cannes sait aussi récompenser la brièveté efficace et percutante.

Pour ne rien manquer des gestes et des mots qui font la magie du soir, je vous propose deux contenus vidéo qui complètent ce live :

Les temps forts du palmarès et ce qu’ils disent de la sélection officielle

Le jury, présidé par Park Chan-wook, a mis en lumière des trajectoires fortes et des regards уйл sur l’histoire contemporaine. Dans cette édition, la sélection officielle a réussi à mêler films de guerre, récits intimes et fresques historiques, tout en entretenant un dialogue avec le public sur des sujets sensibles et universels. Le tout s’est terminé dans une atmosphère où l’espoir et la mémoire cohabitent sur la Croisette. Pour prolonger le regard sur ces événements, j’ai quelques observations issues de ma veille backstage :

Le travail des interprètes féminines a été tout aussi intense que celui des hommes, avec des performances qui restent gravées dans les mémoires.

La diffusion EN DIRECT permet de suivre les nuances des discours et les échanges qui suivent les remises de prix, souvent riches en détails inattendus.

La couverture médiatique met en lumière les enjeux économiques et culturels qui entourent le festival, sans gommer les émotions des artistes sur scène.

Pour ceux qui aiment les chiffres et les tendances, voici quelques filiations pertinentes à garder en tête : le prix du scénario résonne comme une voix nouvelle dans le paysage cinématographique, tandis que la Caméra d’or rappelle que Cannes est aussi un tremplin pour des voix singulières et audacieuses. Vous avez envie d’élargir votre veille ? Eye Haïdara: comédienne brillante animera la 79e édition et Eye Haïdara: une nouvelle ère s’ouvre au festival vous donnent une perspective complémentaire sur le visage de la soirée.

Pour ceux qui veulent des repères concrets sur le déroulé et les moments à ne pas manquer, voici une petite checklist pratique :

Suivre EN DIRECT la cérémonie sur les plateformes officielles et les diffusions télévisées pour ne rien rater des prix et des allocutions.

Surveiller les temps forts qui rythment le palmarès, notamment les remerciements des lauréats et les discours des maîtres de cérémonie.

Observer les échanges sur le tapis rouge qui dévoilent les alliances, les inspirations et les polémiques éventuelles de l’édition en cours.

Les discussions autour de l’actualité autour du festival ne manquent pas, et certaines répercussions médiatiques dépassent le cadre du cinéma pour toucher les enjeux culturels plus largement. Cette année encore, le palmarès et les prix ont été l’occasion de réflexions sur le rôle du cinéma dans nos société, et la manière dont Cannes agit comme miroir et accélérateur de talents. Pour suivre cette dynamique de près, je vous invite à consulter des analyses et des extraits complémentaires, notamment via des contenus spécialisés et des discussions autour du festival et de ses invités.

Restez connectés : le temps réel des annonces et des réactions sur le Festival de Cannes, la cérémonie de clôture, l’EN DIRECT et le palmarès sont à portée de clic. C’est bien ça, le cœur de l’expérience cinématographique en 2026.

À propos des temps forts et des personnalités présentes

La soirée a aussi été marquée par des hommages et des retours sur scène qui font la saveur particulière du festival. Isabelle Huppert a pris la parole pour saluer Barbra Streisand, et les échanges sur scène ont laissé entrevoir des regards croisés entre générations et genres, entre théâtre et cinéma. Le tapis rouge a été traversé par des figures emblématiques et des talents émergents, chacun apportant une couleur différente à cette édition. Pour ceux qui suivent les coulisses et les performances, je vous propose une autre ressource contextuelle sur l’actualité autour des contenus et des personnalités liées au festival :

Pour approfondir le lien entre cinéma et société, voir cet article sur les coulisses et les enjeux artistiques : Eye Haïdara: une nouvelle ère s’ouvre au festival.

Et si vous souhaitez remettre les choses en perspective avec d’autres actualités culturelles et médiatiques, voici deux liens utiles qui croisent les enjeux religieux et culturels dans des cadres médiatiques variés : Guide complet pour maîtriser la prière de laid et Aid El-Fitr 2026 et la date de clôture du Ramadan.

Conseils pratiques pour suivre le live sans stress

Planifiez votre soirée en repérant les moments clés (début, remises de prix, hommages) et les passages à ne pas manquer.

en repérant les moments clés (début, remises de prix, hommages) et les passages à ne pas manquer. Écoutez les interprétations des lauréats et les anecdotes des artistes pour comprendre l’empreinte de cette édition.

des lauréats et les anecdotes des artistes pour comprendre l’empreinte de cette édition. Gardez une bienveillance critique face aux polémiques et aux débats qui entourent le festival, sans oublier les réussites artistiques.

Et pour ceux qui veulent une autre source de contexte culturel ou des anciennes habitudes cannoises, n’hésitez pas à consulter les ressources ci-dessous, qui complètent l’info cannoise et enrichissent votre veille média :

Restez informé sur Eye Haïdara: comédienne brillante animera la 79e édition

Comment suivre la cérémonie en direct ?

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La cérémonie est diffusée EN DIRECT sur les chaînes officielles et les plateformes partenaires. Suivez les mises à jour du palmarès et les discours des lauréats pour ne rien manquer.

Qui remportera le prix du scénario et le reste du palmarès ?

Emmanuel Marre pour Notre salut a remporté le prix du scénario. Le reste des prix a été attribué à d’autres films et interprètes lors de la cérémonie, avec des moments forts sur le tapis rouge.

Y a-t-il des contenus complémentaires à consulter après l’événement ?

Oui. Consultez les interviews et les analyses autour Eye Haïdara et des prix, ainsi que des articles qui replacent l’édition dans son contexte culturel et médiatique.

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